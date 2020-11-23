川普卸任前最後一擊？美國擬對89家中企祭軍用出口禁令

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國總統川普猶作困獸之鬥，不願交出政權，但其手中仍握有制裁中國的底牌。《路透》披露，美國即將公布89家被認定與軍方有關聯的中國航太等企業，使其無法取得美國產品與科技，轉作軍事用途。

根據《路透》取得的名單，中國商用飛機有限責任公司（中國商飛，COMAC）與中國航空工業集團有限公司（AVIC）皆在名單之上。前者被視為是波音與空中巴士的勁敵。

該名單是根據美國商務部認定的「軍事最終用戶」（military end users），涵蓋俄中企業。一旦公布，美方供應商必須取得執照，方能將商用產品售予這些公司，然而這類申請多半都會遭到駁回，意味所涉的企業都做不了生意，不僅衝擊美商，也勢將對原已煙硝味十足的美中關係再添火藥。

商務部係於今年4月擴大「軍事最終用戶」定義，不只涉及軍警，也涵蓋任何支持或負責生產維運軍用產品的個人或企業，即便其產業性質與軍事無關。出口禁令所涉商品從電腦軟體、科學設備到飛機零組件都有。

華府貿易律師Kevin Wolf認為，該規範仍有修改空間，但動作得快，因其必須於12月中之前提交至美國聯邦公報（Federal Register），才能在川普卸任前公告實施。