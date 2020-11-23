美媒：拜登選布林肯接國務卿 蘇利文國安顧問

包括紐約時報在內的美國主流媒體今天引述知情人士披露，美國總統當選人拜登將找前副國務卿布林肯出任國務卿，另一核心國安幕僚蘇利文出任國家安全顧問。

美國媒體報導，58歲的布林肯（Antony J.Blinken）與43歲的蘇利文（Jake Sullivan）都是拜登當副總統時的國安幕僚。

美國國務院素來被認為是最具威望的內閣職位之一。國務卿是美國最高外交官，常與各國領袖舉行會議；美國總統的國家安全顧問則是白宮最重要和極具權力的職位之一，要帶領數十名政府的軍事、外交和情報機構的專家，制定美國的外交和軍事政策。

預料將出任拜登國家安全顧問的蘇利文，曾是前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）最貼身的幕僚之一。今年5月他在接受路透社訪問時曾指出，拜登不會採川普那種「美國獨行」（America alone）的作法對付中國，而是會與志同道合的國家合作施壓北京，強化技術移轉限制，並把人權議題拉到最高層級。

至於預料即將出任國務卿的布林肯，「紐約時報」報導，他酷愛吉他，曾在歐巴馬時代擔任過副國務卿，且在國務院職涯可一路回溯至柯林頓政府時期。在經歷川普政府4年在戰略上的反反覆覆與高舉民族主義，預料布林肯洋洋灑灑的外交政策資歷將有助拜登政府冷靜下躁動的美國外交圈，並讓全球領袖信賴。

布林肯是在紐約與巴黎長大，並畢業於哈佛與哥倫比亞大學法學院，是一名二戰納粹屠殺猶太人浩劫倖存者的繼子，也造就他常把美國應作為舉世道德典範掛在嘴邊。

在1993年進入國務院負責歐洲政策部門任職前，布林肯曾立志想當記者或電影製作人。藉由擔任總統柯林頓的外交政策撰稿人與之後在美國國安會負責督導歐洲與加拿大政策的磨練，讓布林肯的媒體技能愈發精進。

布林肯在拜登身旁已近20年，包括當拜登在參議院外交委員會時的最高幕僚，以及拜登當副總統時的白宮國家安全副顧問。在擔任國安副顧問期間，布林肯協助美國因應埃及、伊拉克、敘利亞與利比亞等各種局面，處理中東的動盪。

紐時認為，布林肯出任國務卿後的新優先要務將為美國重拾盟邦的信任，準備重新加入包括巴黎氣候協定、伊朗核子協議及世界衛生組織等川普時期退出的全球協議與多邊機制。

布林肯今年7月在智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）一場論壇中指出，在應對與中國競爭此一最高外交挑戰時，美國與他國合作將事半功倍，應透過多邊合作促使中國改善貿易、技術投資與人權，而非要各國在美中之間選邊。

布林肯有可能強化與印太區域各國的關係，印太區域裡的14國才剛簽署由中國主導的全球最大自貿協議「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）；布林肯應也會深化與非洲國家的交流，中國藉技術與基礎設施投資，在非洲斬獲頗豐。他在哈德遜研究所時還說，面臨挑戰時，歐洲應是美國的「首要」夥伴，而非「最後選項」。

布林肯被一些人形容為帶有干預主義色彩的中間派，他應還會尋求減緩難民與移民危機，他也說過會進一步協助中美洲北方三角的瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多，讓這些國家的人相信留在國內會變得安全，而不需再湧入美國。