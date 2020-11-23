【中國再爆武肺疫情】上海浦東機場突擊採檢1萬8千人 場面大混亂網民熱議

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）隨著1名搬運員在22日確診武漢肺炎，22日晚間上海浦東機場突然要求所有機場相關人員進行核酸檢測，人潮推擠、場面混亂。中媒報導，截至今日上午9點半，累計採樣將近1萬8千人，結果均為「陰性」。

綜合媒體報導，上海武漢肺炎似有反彈跡象，截至23日為止，與浦東國際機場關聯的確診病例增至6例。

昨日晚間上海浦東機場啟動緊急核酸檢測，要求所有機場內貨運、物流人員接受採檢，並在P4停車場設置臨時檢測區域。

當局出動240名醫護人員、300名工作人員，截至今日上午9點，累計採樣將近1萬8千人，

官方宣稱每一個醫務人員，平均每分鐘可以為4人進行採樣，而且結果均為「陰性」。

上海浦東新區衛健委表示，在密切接觸者排查中陸續發現2例新冠肺炎可疑病例。22日新增的確診病例，為20日確診個案在浦東機場西區貨運站同事。

由於是臨時要求所有工作人員接受檢測，並且要求在半夜12點前完成，人潮一下子湧向P4停車場，從網友在現場拍攝的影片可見，大批工作人員互相推擠呼叫，場面混亂，在社群平台「微博」上引發熱議，「#浦東機場所有相關工作人員連夜核酸檢測」被刷上熱搜。

官媒發現後，連夜撤掉熱搜並統一文案，拍攝影片強調昨晚「一切有序」進行，讓網友相當氣憤。

有網友稱中國官媒就是政府的「倀鬼」，表示「昨天那麼擁堵 真有一個陽性傳染了別人 後果能想像嗎？」

還有網友說，「就是一開始要求幾萬人全部在24點前檢測完，之前單位自己檢測的統統不認，人多了控制不了了才想起來分批分流，又讓他們回單位等著，昨天熱搜上看差不多是這個情況，反正受苦的都是普通打工人。」

「這些媒體就是這樣，之前二月份我朋友發視頻醫院樓道到處是人，死屍好多都不敢報導的，那個時候是真的很慘，但是我們看不到的。」

「我在疫情區附近，本來沒那麼害怕，但昨晚看到一片混亂的場面，一種從未有過的恐懼湧上心頭！」

「一覺醒來，我都懷疑我昨天看到的是不是真的」