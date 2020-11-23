城市音樂節 台南大員皇冠假日酒店推“奧地利饗宴”

第四年舉辦的2020臺南城市音樂節暨貴人散步音樂節即將於11月27日至29日樂聲悠揚地登場，台南市觀光旅遊局特別於11月17日舉辦記者會，並邀請台南大皇冠假日酒店主廚客製化此活動的多道奧地利美食饗宴，自2020年11/17-11/30期間在元素自助餐即可品嘗到，讓欣賞樂聲之餘，也能大啖異國美食，跟上偽出國熱潮，聽著維也納音樂，品嘗著中歐奧地利美食，豐沛了的心靈也滿足了口慾。

11月台南整個城市吹起音樂饗宴，由觀光旅遊局主辦的2020臺南城市音樂節暨貴人散步音樂節即將登場，並結合了五星飯店主廚的手藝，推出奧地利美食饗宴，台南大皇冠假日酒店由行政總主廚周烈成與西點主廚劉靖晟雙手聯彈，製作了多道奧地利家鄉道地菜色，將於2020年11月17日至11月30日於元素自助餐優雅登場，跟上偽出國的熱潮，在台南城市的多個免費戶外舞台，享受絕美的音樂體驗，再到元素餐廳盡享中歐異國美食的奧地利饗宴，不出國一樣也有歐洲度假的FU~整個人也都跟著優雅起來。記者會現場黃偉哲市長更是聞香而來，對於主廚準備的奧地利美食相當感興趣，逐一品嘗，不出國一樣也能以奧地利美食，彷彿置身在中歐般的愜意優雅。

行政總主廚周烈成特別拿出奧地利媽媽的私房菜單，將位居中歐、匯集各方的料理特色，端上元素餐廳的自助餐檯上。因為地理位置，奧地利菜中看得到鄰近國家如德國、匈牙利、北義大利等料理特色，例如德國人常吃的「麵包餃」，就是用來替代如同台灣人常吃的白飯、當作主食，這次推出「奧式燉牛肉」就是最好的搭配，調整了一般匈牙利燉牛肉以牛臀肉、比較具有嚼勁的口感，選用國人較愛的牛頰肉，既軟嫩又切塊地大口滿足，保有用匈牙利紅椒粉的調味，加入維也納香腸、新鮮蔬菜燉出醬汁，讓麵包餃可以吸附醬汁搭配使用。「奧式炸豬排」正統奧地利的做法會以牛犢肉入菜，周主廚則為了保留肉嫩、酥香的口感，改用豬小里肌肉拍薄之後，半煎炸的方式讓肉焦香，可以佐檸檬、酸豆食用。

國內外獲獎無數的金牌點心主廚劉靖晟，以甜點成功擄獲不少饕客的心，還曾幫馬英九前總統國宴上特製甜點宴請嘉賓。這回推出知名的奧地利甜點「巧克力沙哈」，黑松露巧克力包覆綿密的蛋糕體，軟綿又入口即化的口感，絕對是巧克力控不可錯過的聖品。「覆盆子果醬杏仁奶油塔」讓杏仁塔上承載著濃香的杏仁蛋糕，表面抹上酸香的覆盆子果醬，「奶油肉桂砂糖現炒煎餅」更是將現做的酥香的煎餅拍碎，撒上糖粉、可以配上燴莓果，講究的人也可以加上香草冰淇淋嘗試多重口感，10道奧地利的熱食、甜點，將限時快閃在11/30前元素餐廳晚餐限定供應，再搭配上「每週一、二台南市民日」，台南市民享4人同行加碼送1張餐券(限下次使用)，8人同行加碼送2張餐券，以此類推。元素餐廳訂位專線06-512-1920。