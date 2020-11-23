新北市最新飯店「新板傑仕堡」 連住三天兩夜 每晚只要NT$2,300

位於新板特區的「新板傑仕堡」全齡化生活圈將延伸新北耶誕城魅力，打造第五大燈區—新板傑仕堡耶誕城，今天11/13(五)正式點亮，以金色系搭配紅色系燈飾裝置，造型燈海從縣民大道2段延伸至文化路一段188巷，緊鄰的中山國中與商圈也跟著點亮，藉此傳遞溫暖、實現與在地商圈共生共榮理念，2020/11/13~2021/1/3為期52天耶誕燈飾，成為遠端呼應新北耶誕城的副燈區，燈會期間，每天定時安排免費接駁車讓里民、旅客穿梭新北耶誕城燈飾區，共渡歡樂聖誕節。

於2020年7月正式對外開放訂房的傑仕堡商旅板橋館，是新光產業版圖跨足旅館業的第一個作品，2016年由新光人壽不動產部開發板橋油庫口基地，看好板橋站三鐵共構的交通便利優勢，與周邊環境的寧靜舒適，建造三棟分別以坐月子中心、健診中心、新光音樂廳、新板傑仕堡樂齡宅、JX 健身俱樂部、傑仕堡商旅板橋館，涵蓋餐飲、住宿、健康、休閒、藝文娛樂多面向，打造全齡生活園區。

傑仕堡商旅板橋館，盛大迎接開館第一個耶誕節，同時也呼應國旅需求，特別推出三天兩夜聖誕專案~2021/01/03，雙人同行樂逸/樂頌客房，每晚只要NT$2,300，還能跨館加值一次體驗1500坪全台最大健身俱樂部的Bungee、水中飛輪、SPA 紓壓按摩、日式碳酸泉等頂級設施，第一次在新北市飯店卻像出國旅遊般奢華，每天還有免費接駁車從飯店到新北耶誕燈飾場區！

鄰近商業繁華區卻身處文教區旁，便利的三鐵共構交通位置，鬧中取靜的傑仕堡商旅板橋館，打破單館享用設施之侷限，首創跨館共享概念，同位於全齡生活園區的新板傑仕堡樂齡宅常溫星光泳池，讓住客來回暢游的同時仰望星空布幕無比愜意；JX 健身俱樂部全台唯一Bungee課程與頂級健身設備，讓商務旅客在緊湊的步調中持續鍛鍊；音響設備千萬打造的新光音樂廳，集結各界音樂家更不定期舉辦現場演奏邀請旅人免費參加，陶冶性情。

飯店風格以塑造城市秘境為發想，大片的木質建材、大理石地面，搭配藍天般的馬克磚牆迎接每一位下榻的旅人，溫暖的色調象徵服務人員的待客之道。大自然元素應用在房內的開放式設計空間，強調通透明亮光線灑落，讓旅人入住就像回到家一樣的安心、自在。

走進館內，彷彿開啟一趟感官之旅，五感甦醒!「聽覺」大廳輕柔放鬆的背景音樂，營造歡愉的心情；「視覺」木與石建材的運用，是沉穩的家的延伸；「觸覺」每間客房採用五星級等級的寢具與備品，讓旅人一夜好眠；籌備中的SPA 美容會館將以各式精油芳療記憶此段旅程中的「嗅覺」；而緊鑼密鼓籌備中的主題餐廳，預計引進高規格星級飯店主廚團隊，以豐富的經驗、精湛的手藝寵愛旅人的「味蕾」。

傳承新光與傑仕堡商旅對在地文化的情感，傑仕堡商旅板橋館著墨人文歷史與日式風情，取源板橋在日據時期舊名「枋橋」，正是日文中「望鄉」的含意，代表旅人懷念家鄉的思緒。館內籌備中的17樓SPA 湯屋即是以日式風格為參考元素，遠望新板特區繁華夜景的同時，卻又彷彿置身日本般愜意悠閒，沉浸於大眾湯池中感受濃濃的人情味。而也因板橋的地緣關係與人文歷史，館內將不定期推出適合自由行旅人的微旅行，包含鄰近板橋的林本源官邸、435藝文特區，亦或九份、大稻埕、鶯歌等特色之旅，預計規劃與一般商務旅館不一樣的特色旅程，以人文的角度，歷史傳承的深度豐富旅客的記憶點。