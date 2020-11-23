【買房難、整理更難】台灣「港湖女神」高嘉瑜香閨如資源回收場　眾網友崩潰: 「媽！我錯怪你了」　

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）民進黨立委高嘉瑜遭外界質疑自稱買不起房，卻擁有兩間房；高嘉瑜日前說，她有誠實申報，之前受訪已承認有買房，但自己還在租屋，並同時背房貸跟房租，若媒體報導讓大家誤會，以後會注意用詞。

高嘉瑜強調: 她只是講出年輕人的心聲，也希望推動實坪制，不讓他們忍受高公設的情況。

高嘉瑜說，她一方面要繳新台幣3萬多元房租，一方面每個月也要繳8萬元的房貸，自己工作10年，從市議員到立委，以這樣的薪水，在台北市要買到適合住的房子，真的很辛苦，因此她努力推動實坪制。

中央社18日引述媒體報導，高嘉瑜稱自己在外租屋10年，嘆買不起房，但根據她在去年(2019年) 11月申報的公職候選人財產申報表顯示，不動產部分有4筆土地、2筆建物，而這2筆建物的取得價額，合計為新台幣2500萬元。

對於外界質疑，高嘉瑜17日晚先在臉書發文說明，關心高房價及浮濫虛設灌水的高公設並努力推動實坪制是基於社會公益，也是年輕人買房的心聲，更是有感而發，並不是有房產就不能關心高房價議題，她會繼續堅持該做的事。

22日她更po出自己租屋處的現況說

因為囤物症， 租屋處東西堆積如山像資源回收廠而無法搬家，

圖/高嘉瑜臉書 (TN後製)

照片一出，引起眾多網友討論，崩潰者不在少數:

這是資源回收場嗎？女神形象瞬間崩壞⋯⋯

突然覺得我媽房間還有救，媽！我錯了

J葛....好吧！我不會再唸我女兒了

有網友幽默地說: 「已經是裝置藝術了」;也有行動派網友說: 「我幫你折衣服好不好」、「我有點想幫委員整理QQ」。另有貼心網友則說:

看到這光景，我覺得妳工作真的很忙很認真，根本沒多餘時間跟心力整理。

試想一下，大清早要出現在遊覽車裡跟選民搏感情，白天參加各種不同的會議，晚上得跑各種餐敘行程，這人可能連睡眠時間都不夠了，怎麼還會有餘力收拾房間..... 快給她一個多啦A夢吧～