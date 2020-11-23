慶「2020國際移民日」！ 台灣移民署攜手海科館邀民眾免費大方遊

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為慶祝國際移民日，內政部移民署與基隆市政府攜手合作，於12月5日(星期六)上午10點至下午4點，在基隆市國立海洋科技博物館舉辦多元文化系列活動，當天海科館全館免費開放，歡迎大家攜手同遊!

移民署表示，臺灣新住民及移工已超過100萬人，是推動臺灣經濟的重要推手，今年國際移民日活動舉辦「感謝有您」新住民表揚活動，頒發獎座感謝新住民、外籍朋友、移工們對臺灣的貢獻與付出。

為讓現場民眾了解更多新住民在臺灣的生活故事，「老照片牆」展示了新住民在臺生活的照片與短文，有異鄉打拼故事等精彩內容。開場表演特別邀請基隆在地楓香舞蹈團，以舞蹈、音樂，傳達對移民朋友的祝福。

新住民多元文化表演邀請埃及中東舞蹈、伊朗達夫鼓、蒙古舞、印尼、緬甸傳統舞蹈等精彩表演，展現臺灣多元文化精神。

異國美食品嚐有來自於韓國、越南、泰國、印尼等新住民夥伴帶來飄香家鄉味，以美食拉近彼此的距離。

文化主題體驗部分則有中國古箏、伊朗達夫鼓樂器、緬甸傳統燈籠、越南粽子綁繩、印尼蠟染面具等手作DIY體驗，現場更設計以印尼皮影戲為主題的互動遊戲，民眾可化身皮影戲偶完成任務。

移民署表示，活動開始前，主辦單位加碼有獎徵答禮劵大方送活動！活動期間為11月23日至11月30日。只要在本次facebook活動貼文留言寫下正確答案(A或B或C)、按讚並標註（tag）2位親朋好友，就有機會抽到200元禮劵，共10名，歡迎大家相約一起來抽獎!

移民署與基隆市政府為邀請市民朋友們一同慶祝2020國際移民日，12月5日(星期六)在海科館，主題館不收取門票，免費一日遊，歡迎民眾攜家帶眷一同免費入館參觀七大主題展區，活動當天另有摸彩獎項，有Dyson最新機種三合一涼暖智慧空氣清淨機、飛利浦歐洲原裝渦輪氣旋健康氣炸鍋等總金額高達5萬元多項獎品。