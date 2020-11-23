香港新冠確診創新高 「跳舞群組」大傳播 單日新增68例　

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）香港新冠疫情急速惡化，衞生防護中心昨(22)日公布新增68例確診個案，創近三個月以來新高，另有逾50例初步確診個案，全港已累計5629例確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，跳舞群組已累計80例個案，加上患者各有不同活動，形勢「難控制」。

綜合港媒報導，香港昨天（22日）單日新增68例新冠肺炎（ 武漢肺炎 ，COVID-19）個案，是近三個月以來新高，境外移入占7例，本地61例，且有12例源頭不明。其中，「跳舞群組」再添46人確診，累計已有80人染疫，代表著第四波疫情爆發中。

而此次本土疫情大爆發，疫情起源指向為一個「跳舞群組」，香港衞生署列出14間舞廳或舞蹈教室，提醒11月1日後曾赴過這些舞蹈場所者，必須在11月24日前主動接受檢測。

香港01報導，衞生防護中心昨晚公布的資料顯示，跳舞群組除了曾到舞廳和舞蹈教室外，患者足跡遍布港島區，包括跑馬地馬會會所、灣仔街市、香港仔市政大廈等。

而昨日亦新增7間餐廳「上榜」，當中包括北京樓、牛気、名家韓國餐廳、AFURI Ramen + Dumpling(亞夫利拉麵)。另外，一名感染源頭不明的65歲女子曾到訪位於半山的婦女遊樂會。

港府表示，該波疫情確診者遍布全港各區，部分確診人士並沒有症狀，顯示社區已存在許多隱形傳播者；鑑於荃灣、西貢及大埔區近日有多名居民確診，即日起(23日)安排檢測承辦商前往荃灣、西貢及大埔，透過流動採樣亭及樣本瓶派發點提供免費的檢測服務，便利及鼓勵當區居民或自覺有較高感染風險的人士接受檢測。

香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲市民保持社交距離，僱主盡量安排在家辦公，政府也可考慮進一步收緊社交距離措施。