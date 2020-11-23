「胡迪次長」結束訪美國行程　回台灣前蕭美琴送他這個網友笑翻

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）被網友暱稱為「胡迪次長」的經濟部次長陳正祺日前率團訪美參與「台美經濟繁榮夥伴對話」，而在訪團結束行程啟程返台前，駐美代表蕭美琴送上胡迪公仔，盼作為他回台隔離的同伴。

陳正祺本週率小型代表團赴華府出席上週五（20）首度舉行的台美經濟繁榮夥伴對話（US-Tawain Economic Prosperity Partnership Dialogue）。會中台美雙方簽署瞭解備忘錄，做為未來輪流在華府及台北召開年度高階對話的基礎，雙方並確認將半導體領域的戰略合作列為優先項目，並同意就5G、醫療衛生、科研等領域持續對話合作，可謂成果豐碩。

全程陪伴陳正祺出席對話會議並拜訪美方官員的蕭美琴今（23）日透過臉書表示，「陳次長帶了MIT的空氣清淨機給我，我想半天就回送這個小禮物，謝謝訪團辛苦順利完成任務，也讓他回台灣隔離14天期間有個同伴。」

經濟部次長陳正祺在訪美行程結束啟程返台前，駐美代表蕭美琴送上胡迪公仔（圖片翻攝自蕭美琴臉書）

蕭美琴顯然是注意到網友認為陳正祺貌似動畫《玩具總動員》主角胡迪警探一事，貼文也吸引經濟部臉書小編回應，「這次行程真的要謝謝蕭大使，也謝謝代表處所有同事不眠不休的辛勞安排。胡迪次長雖然在隔離，但剛剛早上八點，已經一起視訊開會上工了」，並加上「#胡迪跟胡迪一起隔離」的標籤。