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「胡迪次長」結束訪美國行程　回台灣前蕭美琴送他這個網友笑翻

駐美代表蕭美琴表示，回送陳正祺這個小禮物，讓他回台灣隔離期間有個同伴

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2020/11/23 11:25
經濟部次長陳正祺（左）與駐美代表蕭美琴（圖片翻攝自蕭美琴臉書）

經濟部次長陳正祺（左）與駐美代表蕭美琴（圖片翻攝自蕭美琴臉書）

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）被網友暱稱為「胡迪次長」的經濟部次長陳正祺日前率團訪美參與「台美經濟繁榮夥伴對話」，而在訪團結束行程啟程返台前，駐美代表蕭美琴送上胡迪公仔，盼作為他回台隔離的同伴。

陳正祺本週率小型代表團赴華府出席上週五（20）首度舉行的台美經濟繁榮夥伴對話（US-Tawain Economic Prosperity Partnership Dialogue）。會中台美雙方簽署瞭解備忘錄，做為未來輪流在華府及台北召開年度高階對話的基礎，雙方並確認將半導體領域的戰略合作列為優先項目，並同意就5G、醫療衛生、科研等領域持續對話合作，可謂成果豐碩。

全程陪伴陳正祺出席對話會議並拜訪美方官員的蕭美琴今（23）日透過臉書表示，「陳次長帶了MIT的空氣清淨機給我，我想半天就回送這個小禮物，謝謝訪團辛苦順利完成任務，也讓他回台灣隔離14天期間有個同伴。」

「胡迪次長」結束訪美國行程　回台灣前蕭美琴送他這個網友笑翻經濟部次長陳正祺在訪美行程結束啟程返台前，駐美代表蕭美琴送上胡迪公仔（圖片翻攝自蕭美琴臉書）

蕭美琴顯然是注意到網友認為陳正祺貌似動畫《玩具總動員》主角胡迪警探一事，貼文也吸引經濟部臉書小編回應，「這次行程真的要謝謝蕭大使，也謝謝代表處所有同事不眠不休的辛勞安排。胡迪次長雖然在隔離，但剛剛早上八點，已經一起視訊開會上工了」，並加上「#胡迪跟胡迪一起隔離」的標籤。
陳正祺
經濟部
台美關係
蕭美琴
胡迪
台美經濟繁榮夥伴對話

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