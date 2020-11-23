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超嗨！世界百大DJ Snake法國演出《玩命關頭》經典　台灣威秀影城獨家上映

世界百大DJ Snake進軍大螢幕，蛇王在法國的演唱會，帶來《玩命關頭7》配樂等經典，將於12 月 3 日起於威秀影城獨家上映。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2020/11/23 10:23
DJ Snake演唱會將於威秀放映(圖/DJ Snake官方臉書)

DJ Snake演唱會將於威秀放映(圖/DJ Snake官方臉書)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 超嗨！世界百大DJ Snake進軍大螢幕，蛇王在法國的演唱會，帶來《玩命關頭7》配樂等經典，將於12 月 3 日起於威秀影城獨家上映。

法國 EDM 天王 DJ Snake，在各大影音串流平台創作了多首點擊破億的電音神曲，更與女神卡卡（Lady Gaga）、小賈斯汀（Justin Bieber）、卡蒂B（Cardi B）等多位國際人氣歌手合作，成為全球音樂圈廣泛讚譽的音樂製作人！

環球西洋表示，電影《DJ Snake – The Concert in Cinema》透過 20 多部高清攝影機及精細的收音設備，將今年 2 月在法國巴黎 La Défense 體育場的音樂會盛況搬上大銀幕，12 月 3 日起於威秀影城獨家上映。

音樂公司說明，繼 2017 年成為首位在巴黎凱旋門登頂表演的 DJ，2020 年 2 月 DJ Snake 更站上法國巴黎 La Défense 體育場，成為第一個在該體育場舉辦音樂會的 DJ。將主場拉回家鄉法國的 DJ Snake 顯得更輕鬆自在，更找來自己的 DJ 啟蒙老師 Cut Killer 擔任嘉賓。

音樂會上除了有影迷們熟悉的《玩命關頭7》（Furious 7）配樂〈Turn Down For What〉、〈Lean On〉外，還有多首經典作品，包含〈Taki Taki〉、〈Loco Contigo〉及〈Let Me Love You〉，讓所有蛇迷感受淋漓盡致又渾身暢快的「觸電」體驗。

《DJ Snake – The Concert in Cinema》將於12 月 3 日起威秀影城獨家上映，詳情請上威秀影城官網。


電影預告(影/Youtube)
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