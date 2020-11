超嗨！世界百大DJ Snake法國演出《玩命關頭》經典　台灣威秀影城獨家上映

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 超嗨!世界百大DJ Snake進軍大螢幕,蛇王在法國的演唱會,帶來《玩命關頭7》配樂等經典,將於12 月 3 日起於威秀影城獨家上映。

法國 EDM 天王 DJ Snake,在各大影音串流平台創作了多首點擊破億的電音神曲,更與女神卡卡(Lady Gaga)、小賈斯汀(Justin Bieber)、卡蒂B(Cardi B)等多位國際人氣歌手合作,成為全球音樂圈廣泛讚譽的音樂製作人!

環球西洋表示,電影《DJ Snake – The Concert in Cinema》透過 20 多部高清攝影機及精細的收音設備,將今年 2 月在法國巴黎 La Défense 體育場的音樂會盛況搬上大銀幕,12 月 3 日起於威秀影城獨家上映。

音樂公司說明,繼 2017 年成為首位在巴黎凱旋門登頂表演的 DJ,2020 年 2 月 DJ Snake 更站上法國巴黎 La Défense 體育場,成為第一個在該體育場舉辦音樂會的 DJ。將主場拉回家鄉法國的 DJ Snake 顯得更輕鬆自在,更找來自己的 DJ 啟蒙老師 Cut Killer 擔任嘉賓。

音樂會上除了有影迷們熟悉的《玩命關頭7》(Furious 7)配樂〈Turn Down For What〉、〈Lean On〉外,還有多首經典作品,包含〈Taki Taki〉、〈Loco Contigo〉及〈Let Me Love You〉,讓所有蛇迷感受淋漓盡致又渾身暢快的「觸電」體驗。

《DJ Snake – The Concert in Cinema》將於12 月 3 日起威秀影城獨家上映,詳情請上威秀影城官網。



電影預告(影/Youtube)