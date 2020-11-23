傳美國海軍二星少將低調訪台灣　外交部不評論

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）一架美國灣流五型專機昨（22）日晚間低調抵達台北松山機場，根據外媒報導，此次搭機來台的主要官員是美國海軍印太司令部二星少將史達曼，不過台美雙方目前皆未證實。

多家媒體昨晚傍晚時分，在松山機場拍到一架機身未有任何標誌的美國灣流五型專機低調降落台灣的畫面，原先有媒體指稱為美國中央情報局（CIA）局長哈斯佩爾（Gina Haspel）率團訪台，但遭到我國外交部否認。

隨後路透社引據消息人士報導，訪台的官員其實是美國海軍印太司令部「J2」少將情報部門指揮官史達曼（Michael William Studeman），外交部才證實確有關美國官員來台，不過拒絕透漏詳情。

外交部透過新聞稿表示，「台美之間互動交流頻繁，對於美方官員來訪，我們表示歡迎，但由於此行程並未公開，基於台美互信，外交部沒有進一步說明，也沒有評論。」

路透社指出，若來訪的確實是史達曼，則為近年來美國來台訪問的現任軍官中層級最高的一位。

曾在川普（Donald Trump）政府下擔任美國國防部印太安全事務部助理部長的薛瑞福（Randall Schriver）則表示，川普執政後，美國國防部派遣一星軍官來台訪問已成為例行事務，台美在針對中國軍事威脅上，有緊密的情報交流。