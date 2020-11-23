〈財經主筆室〉企業尾牙慘澹 員工只求保住飯碗

擔憂秋冬疫情再起，繼仁寶、廣達宣布停辦今年尾牙宴後，不少指標性科技廠紛紛跟進，而大型金控尾牙也幾乎全數取消了。企業尾牙停辦效應逐漸發酵，今年尾牙勢必相當慘澹。針對企業大型尾牙取消決定，勞工界反應卻是出奇的平靜，很多企業同仁表示疫情當前能夠體諒公司決定，不少勞工認為只要工作能保得住，尾牙吃不吃並不是這麼重要。

據Yahoo所做的民調，勞工參加尾牙最在意的是什麼？超過半數有50.8%的人最在意的就是抽獎。人力銀行去年底統計，83%企業每年都持續舉辦尾牙，上市櫃科技業至少都有上百萬尾牙禮品，尤其科技業尾牙場面最大、大獎最吸睛，指標性企業互相尬場，總獎金屢創新高而成為焦點，一般中小企業平均也有20至50萬元的採購預算來犒賞員工。

科技業營運受疫情影響較小，許多公司決定暫停尾牙，同仁大都能夠體諒公司決定，畢竟公司安全最重要，但卻希望抽獎還是要照辦。許多科技大廠老闆也很乾脆，表示雖不辦大型尾牙，但該給的尾牙餐費、摸彩金，甚至尾牙加碼金額都會算進去給足，讓各部門自行舉辦。像廣達和金仁寶雖然不辦尾牙，但董事長宣布，抽獎會照常進行，大獎金額也會分給員工。金控業似乎就沒這麼好，富邦金控停辦尾牙改發每人4,000元（含餐費2,000元），但餐會上重頭戲抽獎則一併取消。

年底尾牙商機上看上百億元，歸納起來包括食品、飯店、觀光、航空、面板、通路及電商等產業都會受惠，過去這些產業在歲末年初之際，業績往往都能夠有20至25%的提升。如今新冠肺炎疫情影響，全球性經濟蕭條，台灣雖算是少數疫情較為和緩的國家，民間經濟活動難免也受到影響。如今不僅不敢指望有成長，還得擔心業績會掉多少成，這些業者反而成為受害產業。

時序漸漸邁入12月，西洋聖誕節及新年即將到來，但美國聯邦失業救濟計畫已過期或即將到期，倘若國會未能於近日通過延長救助計晝，年底會有上千萬美國失業。民眾領不到任何失業補助金，1,300萬人恐沒錢過年。但台灣這個年會好過嗎？看樣子除了科技及金融產業較不受影響外，其它產業或多或少都受到程度不同的波及。

據統計，疫情未發生時國內失業率為3.64%，失業人口為43.6萬人，緊接著失業率最高達4.07%，失業人口48.6萬人，失業人口逼近50萬大關，被迫放無薪假的人數6月份也來到3.2萬人。雖然11月最新公布失業率已降至3.83%，失業人口為45.8萬人，放無薪假人數也降至1.2萬人以下，但經濟真的好轉了嗎？

其實，放無薪假人數減少，主要是業者都去向政府辦理紓困了。就以住宿業者為例，疫情至今住宿人數暴減，很多業者營業應都衰退5成以上，符合重災戶薪資補貼政策，但前提必須未實施減班休息才有資格申請，不少中大型企業因而取消無薪假來換取補助，這也是實施無薪假家數及人數會減少的原因。

更令人擔心的是，過去國人失業原因很多都是因轉換工作為主，但如今失業率提升，至少有1/3以上民眾是因工作場所裁員或歇業所造成。雖然如今看似疫苗生產有望，全球零售市場有緩慢恢復的跡象，但隨著秋冬季節來臨，新一波疫情又再次重擊歐洲及北美市場，全球消費需求又可能再次陷入低迷，可預見短期內就業市場並不會太過樂觀，求職可能只會越來越困難。