撲殺水貂奏效？ 丹麥宣布變種新冠病毒「絕種」

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）盛行水貂皮草業的丹麥在幾個月前發現一種新的新冠肺炎病毒株，不過在迅速作出反應，直接撲殺所有水貂，且農業部長於週三(18日)負政治責任下台後，衛生部門表示，在病毒應恐大規模傳播前，已被扼殺於源頭。

丹麥衛生部門聲明指出，這款水貂版本的變種新冠肺炎病毒在被Staten血清研究所( the Statens Serum Institut)發現後，命名為C5。經過迅速因應，持續追蹤並檢驗，自9月15日開始該研究所就沒有再監測到任何陽性反應，因此推估這種變異病毒株應已「絕種」。儘管如此，丹麥境內撲殺水貂的工作仍在持續。

大部分科學家對於該病毒株已絕跡的說法表示肯定，倫敦大學學院(UCL)基因研究所所長Francois Balloux教授表示，C5並沒有進入大規模流行的階段，其危險性在疫情期間或許被高估了。不過這並不代表撲殺水貂的行為並沒有任何助益，減少水貂數量除了降低變異的可能外，也一定程度上阻止逃出農場的水貂將這種病毒傳給其他野生動物。

為了控制著疫情，丹麥也付出了慘痛的代價。

丹麥政府統計，大規模關閉水貂農場、撲殺水貂，造成了至少30億丹麥克朗的經濟損失，全丹麥最大的皮毛廠商哥本哈根皮毛( Kopenhagen Fur)被迫宣布在未來的三年內進行「可控性閉廠」。

而Balloux教授的同事、生物學家Joanne Santini教授則警告，感染大爆發的局面或許獲得控制了，不過這究竟是因為丹麥政府的積極作為，還是病毒自然消失，仍有待商榷。此外，C5的發現也傳達出一個警訊，那就是很難百分之百確定這種病毒沒有傳給其他動物，或是沒有類似的變種病毒株出現。

Santini教授說，這些假設只有時間能夠證明了。