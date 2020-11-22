美國新冠肺炎確診人數飆升 加州宣布宵禁

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）在美國大選仍爭吵不休之際，美國新冠肺炎確診的病例仍在不斷上升，在新增18.7萬的病例後，全國已經有1,200萬的確診病例，死亡人數已突破25.5萬人，單日死亡人數則自五月以來，首次超過2,000人，為了應對遽升的染病人數，多州已經宣佈進一步的管制措施。

由於美國重要的感恩節假期將近，大規模的旅遊可能讓疫情的散播變得更嚴重，疾病管制局(CDC)已經呼籲美國人儘量不要進行旅遊活動，去年多達2600萬人穿梭在全美機場的旅遊盛況恐怕今年將不復見。不過由於總統川普認為，不應以過多的限制影響美國人慶祝感恩節，疾病管制局的此一言論仍不具強制性，僅是「建議」性質。

各州的情況也不樂觀，加州上週突破100萬確診人數，成為染病人數僅次於德州的第二大州，因此在德州宣布動用國民兵協助太平間業務後，加州也正式開始實施宵禁時段，從昨(21)日開始至12月21日間，州內人民在晚間10點至凌晨5點間不得外出，而視疫情狀況變化，宵禁仍有延長的可能。

宵禁令在全州58個郡中的41個實施，影響加州4,000萬人口中多達94%的人，人口同樣眾多的紐約州也發布了類似的宵禁令，餐廳、健身房和酒吧將只能營業到晚上10點，不過學校已經關閉，餐廳等營業場所也被要求只能外帶、外送，取代店內用餐。

隨著全美醫院的住院率達到61%，洛杉磯公衛部門負責人Barbara Ferrer指出，從數據看來，美國的狀況並不樂觀，州長紐森(Gavin Newsom)則說，病例成長的速度前所未見，未來的幾週將會是抗疫關鍵。