美國專機載高官神秘抵台？外交部不願評論

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）一架美國行政專機（編號375）於今（22）日傍晚悄悄降落台北松山機場，外界議論紛紛，有媒體報導美國中央情報局（CIA）高官搭機訪台，外交部旋即澄清，指報導不實。

根據三立，專機上頭坐的正是中情局局長哈斯佩爾（Gina Haspel），率團來台旨在研析台美情資。一行人將停留三天，由美國在台協會（AIT）負責接待。

對此，外交部嚴正澄清，透過新聞稿表示，中情局長並無來訪安排，相關報導屬不實傳言。外交部強調，台美關係友好，若有重要內閣級官員訪台，將以發布新聞稿方式週知，以示歡迎。中央社引述外交部說法，由於此行為非公開行程，基於互信原則，外交部沒有評論。

另聯合報指，來台的並非CIA官員，而是印太司令部情報指揮官、海軍少將史達曼（Michael Studeman）。根據美國海軍網站，史達曼擁有國防語言學院（Defense Language Institute）中文文憑，過去曾任美國南方司令部情報指揮官。

近來美國政局動盪，情報要職人人自危。外界憂心哈斯佩爾恐因不遵川普旨意，而成為下一個遭到開除的對象。川普與其支持者亟欲從FBI取得當初他涉入「通俄門」的機密文件，但哈斯佩爾堅決反對，指此舉恐使線人身分暴露、情治網絡出現漏洞。