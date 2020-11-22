地球已無淨土？ 塑膠微粒成功攻頂聖母峰

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）塑膠微粒對地球的危害有多大？兩年前地球最深處馬里亞納海溝（Mariana Trench）驚見塑膠垃圾，如今研究則發現，連地球最高峰聖母峰也淪陷，意味人類的塑膠足跡恐已遍布整座星球。

《衛報》報導，國家地理雜誌團隊2019年踏上喜馬拉雅山遠征之行，欲研究高山是否也難逃汙染。答案是令人驚駭的。

這份發表於環境期刊One Earth的報告指出，在海拔8,850公尺的聖母峰，高度5,300公尺至8,440公尺區間帶中，11個地點所採集的白雪樣本，個個都含尺寸小於5公厘的塑膠微粒。本次遠征也發現，每公升雪樣本中，平均有30個塑膠微粒，最高更達119個。

攻頂必經之路基地營（Base Camp），是汙染物濃度最高地區。研究人員相信，這些合成纖維極可能是來自登山客的裝備，包括衣物與帳篷。研究主持人、英國普利茅斯大學（University of Plymouth）學者納伯（Imogen Napper）對於連最原始未開發的聖母峰都被攻陷，感到無比訝異。他呼籲世人除了回收塑膠廢棄物，也應致力開發對環境衝擊較低的材質，並多利用棉等天然布料。

塑膠污染已然全面入侵人類生活，除了會從食物、飲水，甚至呼吸之間，攝入塑膠微粒，納伯之前的研究更顯示，洗衣機一次洗程會釋放出高達70萬個塑膠微粒，而號稱生物可分解的塑膠袋，其實在自然環境中，竟然三年後都仍完好無缺。