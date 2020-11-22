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【美國大選】川普困獸猶鬥 臉書推特官方帳號1/20準時交棒拜登

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2020/11/22 15:12
（圖／川普臉書）

（圖／川普臉書）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國總統大選3日舉行至今已近三周，川普（Donald Trump）仍不認輸，在各州提起的訴訟戰也接連敗陣。白宮交接陷僵局，但社群網站已掀開新的一頁，臉書（Facebook）與推特（Twitter）21日表示，白宮相關官方帳號將於明年1月20日新總統拜登（Joe Biden）上任時，如期換上新面孔。

根據《路透》，兩大社群網站的美國總統官方帳號@POTUS（the president of the United States），以及白宮@whitehouse、副總統@VP、第一夫人@FLOTUS等帳號，都會在新總統就職日完成轉移。

素以推特治國的川普，平常多以推特@realDonaldTrump與臉書@DonaldTrump發文。日前推特已證實，一旦川普卸去名人光環，將不再享有「言論豁免」，所有推文必須遵從系統規範，違者一律開鍘。

推特表示，刻正與美國國家文書暨檔案總署（National Archives and Records）密切合作，推動相關事宜。臉書及旗下Instagram也會依既往程序辦理。

卸任總統的檔案將會一一封存，轉至另一帳號，民眾仍能點閱。以美國前總統歐巴馬為例，其推特帳號轉為@POTUS44，即第44任美國總統之意。最後一則推文時間，停留在2017年1月20日。

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