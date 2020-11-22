天冷就是要嗑鍋物！台北福華暖心獻藝煲湯鍋物饗宴

氣溫驟降「暖胃」商機爆發，業者紛紛搶推「溫暖系」熱食搶客，現在正是品嚐湯品好時節。想要喝一碗好湯、暖暖身體，來台北福華大飯店就能輕鬆享用多款主廚精選鍋物及五星煲湯。台北福華主廚團隊一口氣推出江浙、台式和粵式冬季限定鍋物，自11月20日(五)起就吃得到！在這最適合滋補的時節裡，以熱湯溫補祛濕，吃了絕對暖胃也暖心。

冬季養生暖胃又不想要造成身體過多負擔，江南春江浙料理名廚劉宜嘉獻上「海陸勁爆鍋」其中精選美國牛肋眼、海大蝦、蛤礪、手工旗魚丸、山茼蒿、珍珠菇，最特別則在於廚師煲制上湯，上湯不但味道鮮美，而且清澈透明。煲制上湯所用原料有老母雞、豬瘦肉、後腿肉、金華火腿、瑤柱、豬龍骨、雞爪、冰糖、白鬍等一同熬製。不僅營養價值高，加入雞和豬骨兩種肉類香氣更加飽滿，湯頭更添層次。

另外，蓬萊邨臺菜餐廳阿宗師推出私藏冬季經典古早味「白魚米粉鍋」，別有風味的白鯧魚與當季大甲芋頭油炸後加入香菇、蝦皮小火慢熬成高湯並選用澎湖在地俗稱石鮔(音同巨)的小章魚，用傳統方法曬成干，一起燉煮，做出來的湯頭香氣獨特，海味後勁十足，煮透的石鮔干嚼來仍富口感，芋頭則軟嫩甘香幾乎入口即化，搭配青蒜的香甜與纖維，吃來並不感到油膩；除了Q彈的手工米粉之外還有阿根廷魷魚、蒜苗和芹菜提味，用料豐盛湯頭濃郁卻不油膩，實屬台灣的獨特豪邁料理之選。

「養生蘋果菇鍋」使用美白菇、杏鮑菇、珊瑚菇、新鮮香菇等六種菇類，放入熬煮6小時以上的雞高湯中，再加入少許去皮的三層肉、枸杞與蘋果乾，讓湯頭兼具菇類原味香氣與 肉類鮮甜滋味，因符合現代人健康飲食趨勢，近年來一直頗受消費者青睞。至於隱藏版鍋物「花雕雞鍋」是不少客人必定外帶的最佳湯品，主廚只選用國產雞腿肉，取其紮實的口感，而且烹調前還貼心去骨，融合純正的花雕酒、老薑入鍋烹煮，最後放入高麗菜，讓湯頭充滿了花雕香並保留原本高麗菜的香甜味。

珍珠坊主廚葉晉誠專研粵式料理，尤其廣東人嗜煲湯最為聞名，從食材處理到煲湯的要訣，以豐富中藥食材為基底，原汁原味慢火熬燉，獻上多款經典粵式正宗煲湯，每盅NT$280元起，首推「蟲草絲燉烏雞湯」，選用台灣烏骨雞，提供更高營養價值，加倍養身補充體力，搭配蟲草絲、西洋蔘與枸杞等溫補藥材，提味同時增加香氣，更能在寒冬中去寒暖身。

「金線蓮燉雞湯」使用肉質介於土雞與肉雞之間的台灣仿雞腿肉為食材，略帶嚼勁不軟爛的口感，適合慢火煲湯，同樣以麻油、薑片炒香去除肉味，再加入金線蓮、黨蔘、熟地等養氣藥材熬煮至香氣四溢。鍾愛排骨湯的人，則可選擇「四物排骨湯」主廚精選豬排骨費時熬燉，其中山藥、桂枝、川芎、熟地、當歸富有滋補、疏肝解郁之功效。想要養胃健胃就靠「枝竹羊腩煲」，嚴選富含膠質的帶皮羊腩部位，除了豐富的膠原蛋白之外，羊腩肉有嚼勁，炒香後以枝竹、冬菇、馬蹄 、八角等中藥材共同慢熬，整鍋的精華可與親友共享，補身補氣更加暖心。

今年冬天來得晚，飯店、超商紛紛搶攻「暖胃商機」。台北福華大飯店以養生食補為主軸，推出多款鍋物煲湯，選用上好食材與嚴謹的料理方式溫暖消費者的胃，細火慢燉好滋味。訂位專線：(02)2326-7426珍珠坊