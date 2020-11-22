大板根森林溫泉酒店 夢幻聖誕一日遊+跨年活動

令人期待且充滿濃厚異國氛圍的歡樂聖誕即將來臨，除了傳統的都市餐廳享用耶誕大餐、主題夜店狂歡通宵，擁擠的人潮、昂貴的預算，還有玩不過癮的遺憾…。拋下都市擁擠與喧鬧，選擇不同於以往的寧靜聖誕夜，大板根為您的節日劃下完美句點。

全台唯一同時擁有熱帶雨林與溫泉SPA的「大板根森林溫泉酒店」，將多達數十種健康養生、社交、休閒主題設施，雲集於園區內，打造年輕化時尚健康休閒典範，絕對使您從視覺、味覺到全身感官獲得最頂級的非凡體驗。大板根森林溫泉酒店的私人深井溫泉，根據日本長野縣藥劑師協會的鑑定證實「大板根－碳酸氫鈉鹽泉」，來自於地球百萬年前的古地層，稀有之處絕非一般泉脈或地熱湧泉所能比擬。享用聖誕大餐之後，再漫步於雨林步道或浸潤於山林間的頂級美人湯泉，讓您與親朋好友們不用費盡心思，您的聖誕及跨年假期就來大板根同樂吧！

落羽松聖誕樹燈區 主廚精選套餐 歡樂同慶耶誕

今年大板根特別用酒店區前的「落羽松」樹群，創作創意聖誕區，聖誕樹高達11公尺，整區金碧輝煌，閃耀一整個月，除欣賞閃亮聖誕樹外，您還可以觀賞其它區域的植物生態之美，這是在別的地方絕對看不到的喔！

大板根為規劃聖誕一日遊的您，於2020年12月1日至12月27日止，二人成行平日只要NT$2800，假日NT$3200（含：雙人聖誕餐、二人門票、90分鐘湯屋一間、貓頭鷹梅洛紅葡萄酒一瓶、泉美人面膜一片）。

聖誕餐週五晚餐至週日晚餐提供BUFFET，其他時段則提供套餐，雙人聖誕套餐由大板根太子西餐廳主廚特製，主菜為「美國肋眼心波特醬 + 大西洋明蝦」，附餐有：彩虹橋溫泉鴨胸沙拉、松露卡布奇諾美姬菇濃湯、手作軟法/司康、北海干貝鱈場蟹義式餃、甜點則為點心主廚特製的「百香舒芙雷」！預定聖誕一日遊專案（需於三天前訂購），即可享森林入園呼吸芬多精、溫泉湯屋使用90分鐘一次、貓頭鷹梅洛紅葡萄酒一瓶、另加贈大板根人氣商品「泉美人溫泉面膜」一片，讓您少少花費，大大滿足！

跨年盛典 音樂會+煙火施放

今年的跨年夜，給想遠離塵囂及擁擠人群的您，歡迎來與我們一同親近原始森林及溫泉的大板根。晚上10點，由逗趣可愛的主題玩偶，與您互動(若天候不佳，此活動暫停)，接著我們邀請熱門樂團，帶來在山林裡的音樂表演。最後的活動高潮，在跨年倒數，現場施放高空煙火，迎接2021年來到，今年跨年夜，歡迎與我們同樂，享受一場不一樣的森林溫泉跨年饗宴。

詳情請至大板根森林溫泉酒店網站查詢，或洽訂房專線: (02) 2674-9228*1 傳真: (02)2672-0534