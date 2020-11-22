兩千年歷史不衰 義大利龐貝古城再現火山噴發遺骸

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）距今近兩千年的義大利維蘇威（Mount Vesuvius）火山爆發，使龐貝古城（Pompeii）成了後人回望歷史的重要線索。如今再有新發現，考古人員在一幢別墅中，挖出了兩具疑為主僕的遺骸。

根據《美聯社》，在龐貝城郊區一處宅邸出土的遺骸，推測應為男性主僕，在逃難時仍難逃死劫。二人被埋在厚達兩公尺的火山灰下，都呈現仰躺姿勢。一人年紀約30至40歲，骨質從頸部的羊毛斗篷布料推測，應為富人。另一名男子約18至25歲，椎間盤有壓迫情況，推測為粗活工人，可能是奴僕。

考古人員是利用19世紀的石膏灌模法，遺骸取出後，將液態石膏注入屍身在土堆中留下的空間，凝固後便能重現事發當時的人體樣貌。BBC報導，從二人手腳蜷曲狀可見，死因是受到突如其來的熱衝擊（thermal shock）。

維蘇威火山於西元79年爆發，龐貝遺址考古工作仍未停歇。這些年來陸續有新出土的遺跡。2019年出土自戀少年濕壁畫，2018年挖出完整的馬匹遺骸，以及一具遭巨石橫空壓頂的男性骷髏，推測應為火山噴發威力過猛導致巨石飛出，人員當場殞命，畫面極為震撼。

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2020年11月龐貝古城出土的男性遺骸（圖／美聯社）