車廂間牽引裝置軸心斷裂 台灣台中捷運今日起停止營運、恢復日尚不明

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）台中捷運綠線昨（21）日中午在高鐵臺中站尾軌發生列車異常事件，晚上8點結束營運後，台中捷運公司、北捷局及電聯車原廠再次進行檢查，工程單位認為故障狀況特殊，中捷公司決定自今（22）日起暫停試營運，待廠商提出其他所有列車檢驗報告，確保無再發生之虞，再恢復試營運。

台中捷運綠線自11月16日開始試營運，昨(21)日是試營運後的第一個週六，加上市府在捷運松竹站加開新社花海及花毯節假日免費接駁車，各站一早即湧入旅客；台中捷運公司表示，截至下午2時為止，運量較昨日同時間增加1萬4355人次，當日總運量可望破9萬人次，再創單日新高。

昨日中午12點12分在高鐵臺中站尾軌因列車異常，進行局部斷電維修，並啟動北屯總站至大慶站局部營運；台中捷運公司表示，列車異常部分已於13點27分檢修完成，現已恢復全線運轉。

但昨日晚間8點結束營運斷電後，中捷公司、施工單位北捷局及車輛原廠川崎重工進場再次檢查，確認「電聯車車廂間半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂，屬重大故障，且川崎重工表示亦是首次遇到此異常狀況，為確保行車運轉安全無虞，北捷局要求廠商針對所有列車對該零組件進行專業的非破壞檢測。

中捷公司指出，據廠商表示晚上將針對故障零件詳細檢查並分析後，爾後將提出報告並說明全面檢查所需花費時間。

中捷公司強調，廠商完成所有電聯車檢測作業後，必須提出相關檢驗證明，確保安全無虞，捷運綠線再恢復試營運。