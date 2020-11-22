將世界帶進台灣！ 教育部多元文化交流會、6國境外生展異國文化風情

（台灣英文新聞/ 綜合報導）教育部11月14日舉辦多元文化交流會，活動當天除發表計畫形象MV外，也邀請來自泰國、印尼、菲律賓、秘魯等6國境外生展現各國文化風情。當天活動共有25位熱心的臺灣接待家庭成員及35位境外生參與。

活動由5名境外生演唱計畫形象歌曲揭開序幕，臺上臺下互動熱絡。本次發表的計畫形象MV主要講述境外生獨自來臺求學，身處異鄉的不安及寂寞，透過接待家庭的陪伴，讓境外生也能感受家的溫暖，勇敢逐夢，進而將臺灣當做第二個家鄉。

MV最後以印尼語「原來我不是一個人，臺灣，我第二個家鄉」結尾，溫暖在場每位參與者的心。

交流會中境外生及接待家庭也共同展現了泰國舞蹈、孟加拉民謠演唱，以及秘魯、印度、菲律賓傳統舞蹈等具異國文化特色的表演，最後則由南臺科技大學原住民推廣社帶來原民舞蹈表演，舞者們走下臺邀請境外生及接待家庭齊跳祈福舞蹈，手牽手圍成圈，象徵串起臺灣與世界的連結。

會後交流時，南臺科技大學印度學生丹奕成（Harshad Dandage）提及他的接待家庭介紹境外生相互認識，他藉由這個緣份與世界串連，大家相處就如同家人般，讓他深深感受到臺灣的人情味。

教育部推動「友善臺灣-境外學生接待家庭專案計畫」，讓來自不同國家地區的境外學生在接待家庭帶領下認識臺灣，感受臺灣人的友善及溫暖。

截至109年共協助32所大專校院建立境外學生接待家庭機制，媒合來自104個國家6,042位境外學生至3,393戶接待家庭，累計有4,397戶家庭完成培訓。