【中國又崩潰】西藏流亡政府首長造訪白宮 60年來頭一遭

西藏流亡政府首長洛桑森格於20日應邀正式訪問美國白宮,這是過去60年以來頭一遭,勢必會進一步激怒北京。北京當局指控,美國正利用西藏問題干涉中國內政,破壞西藏發展穩定。

路透社報導,藏人行政中央(Central Tibetan Administration, CTA)發布新聞稿表示,藏人行政中央司政洛桑森格(Lobsang Sangay)應邀於20日下午訪問白宮,會晤兼任西藏事務特別協調員的美國助理國務卿戴斯卓(Robert Destro)。

新聞稿指出,過去60年當中,因美國政府不承認西藏流亡政府,藏人行政中央領導人無法進入美國國務院和白宮,而20日的白宮拜訪行是「美國正式對藏人行政中央實行的民主制度及其政治領袖的承認」。

設在印度達蘭薩拉(Dharamshala)的藏人行政中央表示,自2011年開始擔任藏人行政中央司政以來,洛桑森格在過去10年裡,曾與白宮官員在未公開的會議和地點會晤數十次。這次史無前例訪問與白宮官員舉行的會議,或許將為藏人行政中央領導人與美國官員的會晤,定下一個樂觀的基調,並在未來幾年更加正規化。

西藏已變成美中兩國爭議地區之一,此全球兩大經濟體間的關係急速惡化至過去數十年來最低點。

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)今年7月指控北京侵害西藏人權,並稱華盛頓當局支持西藏地區「有意義自治」。

北京官員其後指控美國,藉由西藏問題在中國推動「分裂主義」,中國也拒絕與戴斯卓打交道。

