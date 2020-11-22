中國武漢肺炎疫情燒！ 上海爆確診案例為醫院員工、緊急封院並隔離4015人

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）隨著天氣轉涼，中國各地武漢肺炎疫情再度死灰復燃。在出現2名確診個案後，上海疾控中心昨日封鎖浦東醫院，並將當地1小區列為中風險地區，此外，天津、安徽等地也陸續通報新增本土案例。

上海20日通報新增2名武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎, COVID-19 ）本土病例，為1對夫妻。因先後出現發燒症狀，到醫院門診就醫，即被隔離排查。經核酸檢測，結果均爲陽性，診斷爲新冠肺炎確診病例。

由於其中一名確診個案是上海浦東醫院的工作人員，官方立即封鎖醫院，並隔離院內4015人，並採樣送檢。

此外，上海市政府在21日的疫情新聞發佈會上，將1名確診病例居住地浦東新區祝橋鎮新生小區列為中風險地區，要求離開該地的民眾需持有7日內核酸檢測陰性證明。

由於中國官方歷來慣於掩蓋並隱瞞疫情，本次僅1例確診個案就讓該上海浦東小區被列為「中風險地區」，也讓網友相當恐慌。

隨著天氣漸趨涼爽，新型冠狀病毒有重返跡象，中國各地開始小規模爆發本土確診病例，讓官方疲於尋找「甩鍋」對象。

《德國之聲》報導，11月9日，天津本地新增1名確診病例，為當地的貨物裝卸工人，無病例接觸史。疾控部門在調查後表示，天津濱海新區中，新天津生態城的海聯冷凍庫，其中一扇庫門在核酸檢測中呈現陽性，導致裝卸工人遭到感染，目前已經進行隔離治療。

當地衛生健康部門表示，本次疫情的傳播來源，為一批來自境外冷凍豬肉，並宣佈進入戰時狀態。

但是卻遭德國農業部打臉回應，到目前為止，並未發現任何因食用、接觸沾染新型冠狀病毒的肉類、肉製品而遭感染的先例。而依照目前科學界的研究也顯示，豬隻與家禽類都不會感染新冠肺炎，因此也不會透過該途徑傳染給人。