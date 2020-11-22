【金馬】台灣人齊聚金馬李安很感動　評審團透露大獎得主背後原因

（台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導）金馬執委會主席李安從美國來台參加金馬，他說，今年因為疫情所以參與金馬時感觸特別深。評審團透露大獎得主勝出原因。

金馬執委會主席李安表示，平時居住美國回來台灣看到大家為了電影盛會齊聚感到很感動，已參加金馬30年，因為疫情的關係今年感觸特別深，會深刻記在心裡，是人生特殊經驗，謝謝金馬同仁在艱難環境順利舉辦。

李安說，好久沒看到這麼多真人相見，笑稱自己「洋包子」，金馬氣氛好到讓他很感動，有些活動越做越僵硬，金馬卻越做越奔騰越有活力。

評審團主席李屏賓，身為一輩子做電影的台灣人，很緊張壓力很大，選片過程難免有爭執，今年入圍影片素質高，所以不太有分歧。

評審團表示，最佳劇情長片入圍討論到最後，以《消失的情人節》，《日子》，《同學麥納斯》競爭最激烈，最後以陳玉勳執導的《消失的情人節》勝出；最佳男主角部分，雖然每位入圍者都有票數，但莫子儀第一輪投票就超過半數，在於小莫處理細節方式近乎完美，尤其是吃完年夜飯嘴角微笑，卻透露出仍是家中局外人的衝突。

最佳女主角部分，陳淑芳在《孤味》的廣度跟深度無人能及，其中，當她發現蔡小姐並叫出她名字時，更是渾身都是戲但卻不誇張，完美結合人生歷練跟角色技巧；最佳男配角最後競爭最激烈的為納豆，鄭人碩跟金玄彬，最後頒給納豆在於他演活對於美好的憧憬，卻到最後破滅了，這是一個自怨自艾很容易被討厭的角色，但他卻對人生感嘆表達得渾然天成。