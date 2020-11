(台灣英文新聞/劉怡均)台灣金馬今晚(11月21日)舉行頒獎典禮,以《親愛的房客》入圍的莫子儀、黑嘉嘉、盧聿銘等人穿著 APUJAN 服裝系列出席。

以《親愛的房客》入圍金馬最佳男主角獎的演員莫子儀,穿著 APUJAN 特別設計訂製的全套西裝角逐影帝寶座。西裝上隱約拼接著不同色塊,搭配 APUJAN「奇妙森林」印花領帶,整體穿著展現莫子儀帥氣中帶著神秘氣息的風采。

首次參與金馬盛宴並擔任引言人的黑嘉嘉,延續特別出演 APUJAN 21春夏系列數位時裝秀的合作,此次穿上最新一季「凝視鏡中之花」(Gaze Into The Flowers In The Mirror)主題旗袍領綁帶禮服,其無明顯的時代感設計融合東方傳統服飾細節與西方禮服款型,傳遞 APUJAN 一貫東方、極簡、隱約的性感面貌。並於紅毯登場同步釋出定裝照,展開黑嘉嘉初次金馬之旅。

以《消失的情人節》入圍本屆最佳美術設計獎的王誌成,穿著全套 APUJAN 訂製款拼接黑色西裝與印花領帶出席盛會;入圍最佳原創電影歌曲的《Lost and Found》作曲人盧聿銘,將配戴 APUJAN 特別訂製款「星河漫遊」領結出席典禮盛會。