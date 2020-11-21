台積電創辦人張忠謀出席APEC　談台灣科技及醫療優勢

APEC領袖代表張忠謀21日在總統府舉行的記者會報告他參與APEC領袖代表會議的過程 APEC領袖代表張忠謀21日在總統府舉行的記者會報告他參與APEC領袖代表會議的過程 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 台北採訪報導）APEC（亞太經濟合作會議）領袖會議昨（20）日晚間以視訊會議方式舉行，我國領袖代表張忠謀致詞表示，在後疫情時代，台灣願意分享成功的抗疫經驗，並期待與其他APEC成員合作發展數位經濟。

此次是台灣積體電路製造創辦人張忠謀第三度受總統蔡英文之邀擔任我國領袖代表，參與APEC領袖會議。今年由於新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）國外疫情仍然嚴峻，因此張忠謀與美國總統川普（Donald Trump）、中國國家主席習近平、日本首相菅義偉，以及南韓總統文在寅等成員國領袖以視訊方式共聚一堂。

張忠謀週六（21）下午出席總統府舉行的記者會中表示，他在會議中發表約三分鐘的談話，內容根據蔡英文日前交付給他的兩項目標，闡述台灣如何控制武漢肺炎疫情及台灣在數位經濟及全球供應鏈的地位。

張忠謀也證實他與新加坡總理李顯龍透過視訊談話，不過他拒絕透露談話內容。李顯龍則是透過臉書分享他與張忠謀視訊「同框」的畫面，並提及他與張忠謀自從2018年後便未再碰面。

Had a chat with Mr Morris Chang, who again represented Chinese Taipei at APEC. We last had tea together at APEC 2018,... Posted by Lee Hsien Loong on Friday, 20 November 2020

以下是張忠謀談話全文：

各位與會的夥伴，大家好。雖然今年有點遺憾無法與大家面對面會談，然而感謝數位科技的發展，使我們仍能夠以線上型式進行會議。

在中華台北（Chinese Taipei，台灣加入APEC的正式名稱），我們十分幸運能夠遏止COVID-19疫情擴散，中華台北人口總數約2350萬人，截至11月20日為止，僅有611例確診病例及7例死亡病例。在經濟層面，中華台北及時地推出了紓困及振興方案，維持了當地的經濟發展，預計2020年，中華台北的GDP將有超過1.5%正成長。

數位科技無疑地在控制疫情上發揮了重要的功效，在中華台北幾乎每個人都擁有手機，醫療衛生主管機關因此能夠藉由手機上的全球定位系統（GPS）資訊追蹤COVID-19確診者近期的接觸對象，並將其快速隔離；此外，透過數位科技協助，也順利建立了口罩配給的方案。

在中華台北，如今除了海外旅行仍被嚴格限制，這裡的人們幾乎已重回正常的生活軌道。我們期盼在不久的將來，海外旅行能夠回到疫情前的狀態。

至於後疫情時代是什麼樣貌。在後疫情時代，相信數位科技在我們的工作、休閒生活、醫療保健中將愈趨重要，人工智慧是數位科技領域中的一個分支，不僅能夠提升醫生的醫療效率，亦能提高醫療保健系統的效能，這不是一個夢想，而是已經真實發生在我們生活之中。

全球目前沒有任何單一經濟體擁有完整的數位科技供應鏈，事實上，沒有一個經濟體能夠負擔一個完整的數位科技供應鏈，並且同時具有國際競爭力。然而，中華台北在這個供應鏈中擁有了相當重要的一部分，從半導體製造設備、半導體設計和製造，一直到系統工程及組裝都包括在內。

在後疫情的數位時代，中華台北十分願意能和大家分享我們的成功經驗，並期待與APEC成員經濟體合作，共創光明、健康的數位未來。