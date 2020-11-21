首屆台美經濟繁榮夥伴對話召開　未提及BTA、美豬進口議題

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北採訪報導）首屆台美經濟繁榮夥伴對話於週五（20）晚間9時（台北時間）召開，雙方並簽署一份效期五年的瞭解備忘錄，擘畫台美在不同經濟議題上的合作與溝通機制，不過長達六小時的會議中，雙方並未談及雙邊貿易協定及美豬進口議題。

台美經濟繁榮夥伴對話（Taiwan-US Economic Prosperity Partnership Dialogue）昨晚透過實體及視訊方式在華盛頓舉行。

美國方面，國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach）、東亞暨太平洋事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）及美國在台協會處長酈英傑（Brent Christensen）等人皆與會。

台灣則有經濟部政務次長陳正祺率小型代表團及台灣駐美代表蕭美琴出席會議；另外，行政院政務委員鄧振中、經濟部長王美花、科技部長吳政忠、外交部政務次長曾厚仁，以及其他相關部會首長則在台北透過視訊方式出席。

對話一開始便由美國在台協會及駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）雙方代表簽署一份為期五年並得展延的瞭解備忘錄（MoU），做為未來輪流在華府及台北召開年度高階對話的基礎，促進雙方進行更深化及廣泛的經濟合作。

根據外交部，雙方也就科學與技術、5G及電信安全、供應鏈、婦女經濟賦權、基礎建設合作、投資審查，以及全球健康安全議題進行討論。

鄧振中在今日記者會中表示，此次對話將台美雙方經濟關係升級到一個新的里程碑，透過這個對話建立機制後，預計台美在全面性的議題上都會有對話及溝通管道。

然而鄧振中坦言，此次會議並未提及外界最關切的台美雙邊貿易協定（BTA）的洽簽，抑或是含有萊克多巴胺的美豬進口等議題；他強調，此次對話是討論經濟合作，並沒有觸及雙方貿易問題。

鄧振中提及，這個經濟對話也不會取代台美貿易暨投資架構協定（TIFA），並強調「兩個是並行的」。台美貿易暨投資架構協定創立於1992年，由台美雙方高層貿易官員針對貿易及經濟議題諮商，並為雙邊貿易協定的協商鋪路，不過貿易暨投資架構協定自2016年召開會議後便擱置至今。

針對外界川普（Donald Trump）政府明年1月便要交出執政棒子，台美經濟繁榮夥伴對話在總統當選人拜登（Joe Biden）執政後能否延續提出質疑，外交部長吳釗燮在記者會中直言，「我一點也不擔心這個問題。」

吳釗燮指出，台美加強經濟夥伴關係一議題，在美國國會享有跨黨派的共識；他也提及在台灣宣布擴大開放美豬、美牛進口後不久，美國參議院50位隸屬不同黨派的參議員便聯合致信美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer），敦促他盡快針對雙邊貿易協定與與台灣展開協商。

在5G及電信安全領域上，台美雙方在會議中也就推廣乾淨網路及供應商多元化的方向進行討論。

經濟部長王美花表示，經濟部在會議中提出期盼與美國國家標準暨技術研究院（NIST）合作，讓台灣的5G技術受到該機構的認證，因為這對有意銷往美國或其他國家的台灣產品來說非常重要，而美國方面也表示歡迎，雙方同意將就此議題做後續討論。

另外在供應鏈部分，台美雙方確認半導體產業將帶動雙方經濟顯著而長期的利益，因此將半導體領域的戰略合作列為優先項目；台美另將致力在醫療及其他關鍵技術供應鏈的合作。

在科學方面， 吳政忠表示，台美雙方在會議中宣布將就科學及技術協定進行諮商，以做為持續深化科學技術合作的承諾。根據科技部，此協定將觸及數據、專業知識、人員等交流及其他合作，並更進一步促進科學知識、技術創新、在第三國的能力建構，以及研究的誠信及保護。