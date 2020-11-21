【金馬】馬來西亞《南巫》獲國際影評人費比西獎　評審團：情緒飽滿令人回味

2020國際影評人費比西獎由馬來西亞導演張吉安（左）的首部劇情長片《南巫》獲得，右為金馬執委會主席李安（圖/金馬） 2020國際影評人費比西獎由馬來西亞導演張吉安（左）的首部劇情長片《南巫》獲得，右為金馬執委會主席李安（圖/金馬）

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）2020國際影評人費比西獎於20日揭曉，由馬來西亞導演張吉安的首部劇情長片《南巫》贏得殊榮。

金馬表示，「國際影評人費比西獎」起源於1930年正式成立的國際影評人協會，目前有來自超過六十個國家的會員。國際影評人協會以推廣電影藝術為使命，獎勵表現各國文化特質的新穎創作，對於提攜新電影與新導演更是不遺餘力。多年來，在世界各大影展上，這座簡稱為「費比西」的獎項，鼓勵了無數傑出的電影與導演，而建立起它的權威性。

張吉安表示：「謝這是我第一部長片，也是從金馬出發，我也希望像馬來西亞我這種作者型的導演，能有夠多的機會被世界看到。2020年對我們、全世界的人來說是不容易的一年，對馬來西亞的電影工作者來說更是艱難的一年，可是能夠來台灣參加金馬獎，對我們來說是夢寐以求的事。今天看到金馬獎依然帶著我們奔跑，身為電影工作者的我們，只要金馬獎能走多遠，我們都願意追隨。」

本屆金馬影展「國際影評人費比西獎」入選影片包括《逃出立法院》、《迷走廣州》、《今宵多珍重》、《南巫》、《怪胎》、《腿》、《孤味》、《嗨！神獸》、《無聲》、《手捲煙》。由台灣資深影評人鄭秉泓與來自荷蘭的蓋方祖倫（Kaj VAN ZOELEN）、以色列的朗佛格爾（Ron FOGEL）兩位影評人，選出來自馬來西亞導演張吉安所執導的《南巫》為得主。

評審盛讚本片對於馬來西亞多元種族和文化、宗教的歧異性提出個人觀察和反思，日常生活、風俗及鄉野傳說在導演手中轉化成極具張力的逼人影像，這是一部超越東南亞奇觀及異國情調層次，情緒飽滿令人回味的傑作。