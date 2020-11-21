〈時評〉亞太自由貿易協定RCEP誕生 台灣的挑戰與機會

美國總統易人在即，全球最大貿易協定「區域全面經濟夥伴協定(RCEP)」又已簽署，台灣面臨國際政治、經濟情勢變化，挑戰極大，政府需審慎因應。

拜登繼任美國第46任總統，應已成定局，他與川普出身背景及作風迥異，台灣過去與川普政府建立良好友誼，如今面臨新人新政，勢必需要重新建立合作默契，需要克服難題不少，這是國際政治現實環境，必須面對。相信蔡英文總統必有能力帶領台灣再建與美國新政府之良好友誼。

另外需要注意的是RCEP於本(11)月15日簽署後，對台灣衝擊不小，RCEP經濟規模佔全球GDP 30％，佔台灣貿易總額高達59％，屆時整體關稅廢除率將高達91％，另外，原來的TPP（跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定）在美國2017年退出後，原談判國另起爐灶成立CPTPP（太平洋夥伴全面進展協定）並於2018年簽署生效，佔全球經濟規模13％，佔台灣貿易總額25％，兩項貿易協議台灣都被排除在外，後續效應不容小覷。

台灣年出口總額高達3300億美元，佔GDP比重6成以上，但是簽署國際自由貿易協定(FTA)的國家卻太少，如以每100美元出口金額來計算，可享關稅優惠比例，大約只佔9.7%，遠不如韓國64％，新加坡77％，日本23％。所以簽署自由貿易協議關係台灣出口貿易事關重大。台灣與中國簽署ECFA協議，至少已為台灣出口到中國貨物，減少70億美元關稅，這其中也是創造台灣每年賺取中國1000億美元外貿順差重要因素之一。

目前WTO的「資訊科技協定(ITA)」達成協議，全球電子零組件產業都已零關稅，這類產品佔台灣出口總額達三分之一，其他類產品佔三分之二，包括石化、工具機、機械、汽機車零件、紡織，都要面臨外貿困境。

過去政府透過阻升新台幣匯率，低水電價政策，協助企業降低成本，增加出口競爭力，而企業透過控制生產成本方式，例如控制員工薪資，來維持合理毛利率，創造利潤，如今RCEP實施，如果再不做技術升級或產業調整，未來台灣大概只有電子產業能夠存活，其他企業都要外移，這是經濟發展的警訊。

但是RCEP有它的盲點，值得台灣注意，未嘗不是很好的突破點，那就是忽略勞工權益、環境保護、智慧財產權、透明化、反貪腐等國際趨勢之生產要素，如此一來，未來很可能淪於低階產品的生產保護網，這也是印度退出，不願參加的重要原因，擔心未來可能被低階產品傾銷，重創其現有產業。

面對國際經濟嚴峻挑戰，政府應多面向齊頭並進，逐步解決經濟困境，例如積極與主要貿易國家積極洽簽FTA(自由貿易協定)或BTA(雙邊貿易協定)，爭取雙邊關稅優惠，及自由化貿易。尤其是美國、中國或東協、澳洲、日本、紐西蘭等主要貿易國家，都是很好的合作對象。

至於產業結構方面，台灣過去偏重進出口貿易，政府應考慮增加服務業之比重，例如金融服務業、長照醫療產業、甚至連文化、影劇、餐飲、醫美、觀光旅宿等各類服務業，都可以帶動國家經濟發展，降低關稅對台灣經濟發展之衝擊，政府應有計劃提升服務業產值，創造經濟發展潛能。

同時政府亦應協助産業升級，或發展高附加價值產業，以抵消RCEP之影響力，如高毛利之化工原料或精密機械產品，或醫材、藥品生技產業，或協助企業透過Al、AIoT、自動化、高智慧財產權等新科技發展，降低生產成本，提升毛利率，來増加台灣產品競爭力。

面對國際政治、經貿環境驟變，台灣面臨挑戰極大，影響未來發展，但是台灣沒有悲觀權利，不論政經情勢怎麼變化，面對困難，解決問題，永遠是政府與人民共同努力的目標，相信台灣必能克服重重難關，再創新機。