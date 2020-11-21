歐盟執委樂觀預期脫歐談判結果，但內部分歧與新冠疫情仍未解

(台灣英文新聞 / 張晏齊 綜合報導）隨著2020年底的最後期限逐漸逼近，歐盟於20日表示其對於英國脫歐貿易談判的樂觀態度。

歐盟執行委員會(EC)主席馮德萊恩( Ursula von der Leyen) 在20日表示:「在過去幾天我們看到了明顯的進展，尤其是在一些法定條文的制定上。」由於一位歐盟談判官於19日確診，歐盟與英國的高層對話被迫終止，但馮德萊恩相信在未來幾天雙方仍可透過視訊會議取得實質進展，因為現在兩邊已可就條文進行逐條討論。

根據美聯社報導，英國於今年1月31日退出歐盟之後，該國仍可持續留在歐盟境內的單一市場直到年底。當前的談判是為了確保未來雙邊仍可繼續享有零關稅以及無外加條件的貿易。因為協議達成後仍需要經過大約4周的時間翻譯並取得各會員國以及歐洲議會的同意，所以兩邊都有一定程度的時間壓力，希望能盡快通過談判。

目前大部分的經濟學者認為如果歐盟與英國無法達成貿易協定，雙邊都會承受經濟上的損失，但是英國受到的短期衝擊將會更大，因為該國依賴歐盟的程度遠大於歐盟對於英國的需求。

但英國脫歐並不只是歐盟需要在年底前解決的難題，截至20日為止，歐洲已有超過1500萬人確診武漢肺炎，而各會員國正努力於年底前通過未來七年大約1.8兆歐元的預算，其中有7500億會用於重建遭受新冠疫情嚴重打擊的歐洲經濟。不過目前波蘭與匈牙利正在杯葛該預算案的通過，主要因為其夾帶的「法治機制」。該機制將會禁止資金流入違反民主或是人權議題的會員國。

在右翼政府的領導下，媒體自由與人權在波蘭與匈牙利正逐漸遠離歐盟的核心價值，兩國的領導人也公開地挑戰歐盟對於其會員國的影響力。波蘭總理 Mateusz Morawiecki 在18日於國會表示，此預算案是有關波蘭是否可以自己決定自己的未來，或是要把權力交由其他人手裡。

匈牙利總理 Viktor Orbán 則聲稱法治機制是一項用來威脅還有處罰反移民國家的政治武器。他向匈牙利國媒MTI表示，當前歐盟只認為讓移民湧入的國家，才是真正的法治社會。斯洛伐克國會的歐洲事務委員長Tomas Valasek則認為這項言論毫無根據，他表示斯洛伐克也反對歐盟強制分配移民到其會員國境內，但支持該預算案以及新的防範機制，並強調該預算案與移民議題毫無關聯。