台灣駐美代表蕭美琴，證實美環保護署署長將於12月訪台

美環保署署長惠勒，於今年9月在加州聖地牙哥的媒體發布會 (美聯社檔案照) 美環保署署長惠勒，於今年9月在加州聖地牙哥的媒體發布會 (美聯社檔案照)

(台灣英文新聞／政治組 台北報導) 台灣駐美代表蕭美琴向媒體證實，美國環境保護署署長惠勒(Andrew Wheeler)預計於12月初率團訪台，是繼今年8月美國衛生部長艾薩（Alex Azar）及國務次卿柯拉克（Keith Krach）後，第三位訪台的美國內閣官員。

根據中央社報導，去年12月台灣政府即提出此來訪邀請，但因新冠肺炎疫情使惠勒無法與今年初到訪。行政院長蘇貞昌於20日在立法院受訪時表示，美國環保署長應外交部長吳釗燮的邀請來台，雙方討論環保議題，「我們都樂見」，也相信對兩國的關係會更好。

惠勒的發言人表示此次行程將著重在雙方對海洋廢棄物的處理及維護區域空氣品質的近一步合作，美國眾議院於今年10月以快速動議的方式通過「拯救我們的海洋 2.0 法案（Save Our Seas 2.0 Act）」，該法案將會對一些前端研究與計畫提供資金，例如獎勵漁民收集海洋廢棄物，還有設立海洋廢棄物基金會以協助美國空氣及海洋署防止塑膠垃圾流入海洋等措施。

此次惠勒訪台也將著重討論美環保署近期公布有關處理海洋垃圾的全球倡議。

儘管此次川普執政團隊於卸任前的出訪及高額花費引起部分美國內部官員的批評，但跟據府內涉外人士表示，台美間日漸頻繁的高層交流，也彰顯2018年美國國會通過的「台灣旅行法」對於雙邊政府人員的來往產生正面效益。