台灣金馬影帝感情好！李國煌、莫子儀調情給房號　林柏宏秒變白靈粉絲求合照

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）金馬57影帝入圍者之中，以《男兒王》入圍的新加坡男星李國煌十分幽默，頓時舒緩緊張的競爭氣氛，更和莫子儀現場調起情來，畫面十分好笑。

相較於影后之爭的濃濃火藥味，影帝候選人們相處起來就顯得較為和樂融融，今年入圍的有李國煌、劉冠廷、林柏宏、莫子儀、林家棟，今晚入圍酒會上唯獨缺了林家棟，其中，李國煌更早從新加坡飛來台灣。

影帝入圍者一字排開場面十分吸睛，其中，在《男兒王》中扮演變裝皇后入圍的李國煌似乎還沒下戲，十分親民的他不耍帥改擺出許多性感姿勢，而幽默的他不忘調侃自己跟其他入圍者，他說，已經拿過別的獎可能要再拿其他的會有點困難（暗指莫子儀曾得台北電影獎最佳男主角，及劉冠廷為上屆金馬最佳男配角獎得主），然而，他笑說很多事都有可能會發生，但希望發生在別屆不要這一屆。



李國煌在電影《男兒王》中男扮女裝十分妖嬌，現在似乎還沒下戲，幽默的他妙語如珠舒緩入圍者緊張的心情（圖/台灣英文新聞）

李國煌更說，這次能來參加台灣金馬已經收穫很多，可以和帥哥站在一起，「醜不重要，重要的是有才華跟個人特色」。

以《親愛的房客》入圍的莫子儀透露，「國煌哥是非常客氣的人，都會主動來打招呼」，突然現場媒體提及，林柏宏及莫子儀在電影中都有裸露畫面，其中莫子儀的還是從背後來，李國煌調皮地問她「享受嗎？」莫子儀則回，「我等下跟你試試看」，國煌哥也不是省油的燈，「我等下偷偷告訴你我房號」！

林柏宏以《怪胎》入圍，他表示一到現場就去找白靈姐拍照，李國煌則說，白靈是個「WOW」的女人！被問及紅毯是否會像白靈一樣穿上吸睛戰袍，李國煌直接回答，「我要在紅毯跌倒然後一路滾到會場」。