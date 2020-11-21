台灣金馬影后齊爭豔！「性感妖姬」白靈槓上「國民阿嬤」陳淑芳決戰紅毯

金馬57影后競爭激烈，左起：桂綸鎂、李霈瑜、陳淑芳、謝欣穎及白靈（圖/台灣英文新聞） 金馬57影后競爭激烈，左起：桂綸鎂、李霈瑜、陳淑芳、謝欣穎及白靈（圖/台灣英文新聞）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）國際天后白靈以陳果執導的《墮胎師》入圍最佳女主角，今(20)日入圍酒會身穿一襲緊身露肚服裝，過腰快及膝的烏黑長髮，在眾女星氣質打扮下十分搶鏡，更和陳淑芳互相鬥嘴吵架成為一大看點。

第57屆金馬影后競爭激烈，入圍最佳女主角的有陳淑芳、白靈、李霈瑜、謝欣穎、桂綸鎂，今(20)日入圍酒會上，白靈更特地從美國提早飛來台灣隔離以便參與金馬盛會，一頭過腰長髮及性感的打扮成為焦點，而且十分做自己的她竟然和淑方阿姨槓上了！

白靈此次支身代表《墮胎師》出席，她本有點吃味覺得自己像個「外人」來參與台灣金馬，但淑方阿姨回「你怎麼會是外人」，更窩心緩頰道，「參加金馬的都是一家人」。

陳淑芳分享入圍心情，今年比較幸運，因為遇到好劇本、好導演跟好團隊，入圍作品都是第一次合作，如果真的得獎，只是代表劇組上台領獎；此外，她也特別關注學生作品，並表示「學生找她一定演」！

雖然現場白靈和陳淑芳火藥味濃厚，但白靈說，「我們不該是競爭對手，很開心聽到陳淑芳說我們都是一家人，拍電影都不是為了獎項，都是為了心中的愛，全心全意給予我們熱愛的藝術，雖從這麼遠飛來被提名最佳女主角，不管是誰得都為所有人高興，我們只要入圍都是最佳女主角，應該所有人都一起上台。」

至於紅毯戰袍，白靈出乎意料地說，或許她會穿保守的制服現身，更調皮的問身旁的陳淑芳要穿什麼走紅毯？沒想到，陳淑芳霸氣回應，「三點式泳衣」，白靈也不甘示弱的回嗆，「說到要做到」！兩人的唇槍舌戰跟紅毯戰袍都讓粉絲非常期待。



陳淑芳（左）和白靈互相調皮較勁引起話題（圖/台灣英文新聞）