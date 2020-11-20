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一秒就能破解 2020最糟密碼出爐

也太小看駭客

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2020/11/20 17:56
（圖／Pixabay）

（圖／Pixabay）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）資安意識日益高漲，按理說人們在設定密碼上也會更加謹慎，然而最新研究顯示，人類顯然是積習難改的動物。

CNN報導，由密碼管理公司NordPass委託專業單位所做的研究顯示，2020年兩百大最糟密碼榜上，123456再度拔得頭籌。在超過2億7,500萬筆資料中，使用這組數字者就有逾254萬人。

若哪天被駭了，也別太意外，因123456不用一秒就能破解。NordPass表示，與去年相較，人類並無多大長進，依舊愛用許多毫無創意、能輕易破解的組合，像是123456789、password、iloveyou 等。

NordPass提醒，最好避免使用字典收錄的字詞、可預料的數字組合、相鄰按鍵組合，以及與個資相關的任何文字或數字，像是電話、生日等。該公司也建議，最好每90天就改一次密碼，含英文大小寫，並為不同帳號設定不同密碼。

2020十大最常見密碼為：

1. 123456
2. 123456789
3. picture1
4. password
5. 12345678
6. 111111
7. 123123
8. 12345
9. 1234567890
10. senha（「密碼」的葡萄牙文）
密碼
破解
2020
資安
個資
123456

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