一秒就能破解 2020最糟密碼出爐

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）資安意識日益高漲，按理說人們在設定密碼上也會更加謹慎，然而最新研究顯示，人類顯然是積習難改的動物。

CNN報導，由密碼管理公司NordPass委託專業單位所做的研究顯示，2020年兩百大最糟密碼榜上，123456再度拔得頭籌。在超過2億7,500萬筆資料中，使用這組數字者就有逾254萬人。

若哪天被駭了，也別太意外，因123456不用一秒就能破解。NordPass表示，與去年相較，人類並無多大長進，依舊愛用許多毫無創意、能輕易破解的組合，像是123456789、password、iloveyou 等。

NordPass提醒，最好避免使用字典收錄的字詞、可預料的數字組合、相鄰按鍵組合，以及與個資相關的任何文字或數字，像是電話、生日等。該公司也建議，最好每90天就改一次密碼，含英文大小寫，並為不同帳號設定不同密碼。

2020十大最常見密碼為：

1. 123456

2. 123456789

3. picture1

4. password

5. 12345678

6. 111111

7. 123123

8. 12345

9. 1234567890

10. senha（「密碼」的葡萄牙文）