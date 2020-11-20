從老到少全齡服務 社區展現厝咪人情味 侯友宜頒獎 6社區將角逐中央金卓越獎

新北市長侯友宜20日頒發金卓越社區選拔績優單位暨成果展， 榮獲卓越組優等獎有泰山區大科及五股區貿商社區， 績效組優等獎有鶯歌區建德、永和區民權、 中和區碧湖及樹林區山佳社區， 獲優等獎的6個社區將代表新北市參加衛福部110年金卓越社區選 拔；另外萬里區北基、雙溪區上林等 15 個社區獲得績效組甲等獎。

侯友宜市長表示，「遠親不如近鄰」，社區最重視厝咪的人情味， 市府成立社區育成中心，跨領域整合資源，以活絡社區， 如老人共餐、銀髮俱樂部、照顧關懷據點、兒少小衛星據點、松大、 婦大、惜食分享、暴力防治宣導等，幾乎從老到少全齡服務，「 這款的精神值得咱敬佩！」

榮獲卓越組優等獎的大科社區有竹編傳藝燈籠之鄉的美名， 貿商社區則洋溢著濃濃眷村文化的氣息， 長者以旗袍舞及眷村美食聞名；獲績效組優等獎的建德社區， 長期投入性別友善社區和防災社區，成立「紫要幸福志工隊」， 推動家庭反暴力；民權社區聯合周邊社區共同打造兒少、 長者多元照顧；碧湖社區培力單親婦女投入咖啡創業班、 水電工班並輔導取得證照；山佳社區成立課後陪伴班， 輔導弱勢兒少課業等。其他獲獎社區亦各有特色。

社區成果展並展現五大特色主題，包含績優特色主題、 性別友善社區、旗艦社區、社區小旅行、社會創新等。 板橋龍興社區理事長黃春生分享推動性平， 將一條陰暗巷弄彩繪成明亮性平小徑，讓夜歸婦幼更安全。

平溪龍安社區理事長吳明賢分享， 他從青年返鄉服務到現在已步入中年，他說平溪處處是美景， 去買個早餐便能拍下雲霧繚繞的吊橋山水，他以「經典平溪」 推動社區小旅行，利用煤礦車載運旅客觀賞螢火蟲， 用小煤礦手作紀念品。

永和區民權社區在理事長邱秀蘭的領導下，80歲的長輩舞弄獅鼓， 銀光百老匯資深美女花枝招展跳愛神，為表揚大會增添許多趣味。