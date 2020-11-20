台灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為3.34% 上市股票總市值達41.80兆元

根據臺灣證券交易所統計，109年11月20日發行量加權股價指數收盤為13,716.44點，較上週(109年11月13日)的13,273.33點上漲443.11點，漲幅約為3.34%，台灣50指數收盤為11,138.51點，較上週的10,700.30點上漲438.21點，漲幅約為4.10%，寶島股價指數收盤為15,653.04點，較上週的15,154.02點上漲499.02點，漲幅約為3.29%。產業別指數方面，漲幅以玻璃陶瓷類指數上漲11.46%為最大，跌幅以食品類指數下跌0.66%為最大，未含金融類指數上漲429.91點，漲幅約為3.72%，未含電子類指數上漲216.14點，漲幅約為1.45%，未含金融電子類指數上漲244.74點，漲幅約為1.94%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆1,400.74億元，全體上市股票成交金額為1兆871.36億元，股票成交量週轉率為2.80%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類4,210.75億元，占全體上市股票交易金額38.73%

第二名，電子零組件類1,589.94億元，占全體上市股票交易金額14.63%

第三名，光電類1,082.95億元，占全體上市股票交易金額9.96%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電子零組件類8.28%

第二名，光電類8.26%

第三名，航運類6.47%

累計今年年初開盤迄今共216個交易日，集中市場總成交金額為41兆3,400.06億元，市場日平均成交金額為1,913.89億元，股票成交量週轉率為101.35%，股票日平均成交量週轉率為0.47%。

2020年11月20日全體上市公司市場總值為新台幣41兆7,957.37億元，較上週(2020年11月13日)市值40兆4,528.86億元增加1兆3,428.51億元，增幅約為3.32﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)