機器人助力 中風病人手功能復健再升級！

中風後手功能的恢復特別緩慢，很多病人恢復了走路能力， 但手部仍然無法抓握物品，失去自我照顧的能力。在全球極力發展「 科技復健」的趨勢下，長庚醫院機器人復健中心導入「 鏡像手復健機器人」，中風病人只需穿戴機械手，左右手協同操作， 即可抓取物品，感受物品的材質與重量。長庚醫師表示， 建立這種有感受的治療情境，對病人的大腦神經活化非常有幫助， 能進一步提升復健的療效。

桃園長庚紀念醫院楊政達院長表示， 鑑於長庚醫院在機器人復健的領先地位，因此正式成立「 機器人復健治療中心」，做為國內復健機器人服務、研究、 開發的重鎮。中心設在桃園長庚2樓，佔地37坪， 引進多項先進的復健儀器，其中這套「鏡像手復健機器人」， 是由復健部裴育晟部長、 陳柏旭副部長及張韡瀚醫師與職能治療團隊共同研發的新技術， 已發表在2020年5月的國際期刊「可視化實驗研究（ Journal of Visualized Experiments）」。

林口長庚紀念醫院復健部裴育晟部長表示， 手部的神經骨骼肌肉相當精巧，因此可以做出各種複雜動作， 而一旦中風後，手功能的恢復也會特別緩慢，是很多病友心中的痛， 也是高齡化國家的重要議題。 因此手部復健機器人的設計需要特別精密， 在原有市面上的產品無法滿足病人的殷切需求下， 長庚醫院從臨床實證中，發展出「鏡像手復健機器人」的訓練技術， 並開始服務病患。

52歲簡女士，中風半邊癱瘓，造成左手臂無力、肩膀抬不高、 手指頭無法完全打開， 生活中很多事情只能靠右手操作或需要別人幫忙， 左手幾乎沒有功能，需要長期復健，讓她一度相當沮喪。 一個月後聽說有新的復健方法，可以用機器手幫助手功能的恢復， 讓她決定試試。

靠著機器手的幫助，簡女士能夠開始自己用左手抓放物品， 這是平常比較難做到的動作。 而在每天一次的療程搭配職能治療持續一個月後， 簡女士自覺左手進步很多，肩膀力氣變得比較大也比較能抬高， 手指頭可以完全打開而且比較靈活， 甚至可以獨立使用左手拿放東西，不再那麼費力。 雖然目前還是感覺有點緊緊的，不像右手靈活， 但是生活中她想做的事情都有辦法做到了，已經讓她很開心。

裴育晟主任表示，機器手的復健訓練一定要利用大腦的可塑性， 喚起被抑制的大腦神經網路，而使用機器手與物品的真實互動， 能讓復健有溫度，引發腦神經的活化。 根據張韡瀚醫師與職能治療團隊的研究， 經醫師及治療師評估而適用於機器手訓練的病人， 雖然原本無抓握物理能力，但是在機器手協助下， 都能做出抓握物品的動作，讓病人覺得自己更能控制自己的手指， 而且手指不再感到那麼緊繃。

桃園長庚醫院職能治療組謝佳汝組長指出，機器人導入復健， 並非單純把設備放到治療場域給病人操作就可以， 職能治療師必須依照臨床經驗，針對病人的復原狀態安排治療內容， 制定適合病人的個人化訓練任務，才能有效幫助病人治療， 包含要病人抓取的物品、形狀、位置及配重， 以及需給與病人的協助及指令。

長庚醫院這套鏡像手復健機器人，不只能應用在中風病人， 還可以協助脊椎損傷、脊髓炎等神經疾病所造成的手功能受損。 裴育晟主任說，為進一步制訂出更有效的訓練方案， 長庚醫院也展開隨機對照試驗， 期盼未來能為病人發展出更有效的療法。

台灣目前約有15-20萬中風病患，約以每年3萬名持續增加中， 患者可能出現半邊身體麻木、癱瘓或嘴角歪斜、說話不清楚、 視野缺損、遲緩及走路搖晃等情形； 五年內再度中風的機會高達七成，且後遺症更嚴重。裴育晟部長提醒 ，中風後的半年到一年是黃金期，復健治療相當重要，超過一年恢復 就較少且較不明顯，因此家屬最好能協助病患堅持定期復健治療，以 提升未來的生活品質。