響應「世界兒童日」平雙三校聯合復育豔紅鹿子百合

農業局今（20）日為響應聯合國的「世界兒童日」（ 每年11月20日），結合雙溪區上林國小、 柑林國小及平溪區平溪國小，三校聯合復育豔紅鹿子百合。2020 年是生物多樣性超級年， 藉由三校師生雙手一起種下200株珍貴稀有的豔紅鹿子百合， 代表著生態保育結合教育永續傳承，讓「世界兒童日」更具意義。

平溪國小鄭益堯校長表示，平溪區一直是新北市推動豔紅鹿子百合復 育的重點區域，近年來更重視學校與地方參與，並於今日「 世界兒童日」把平溪國小在地的豔紅鹿子百合推廣至雙溪上林、 柑林國小，平雙三校(平溪、上林、柑林國小) 聯合復育艷紅鹿子百合，落實教育、保育、復育的政策。

農業局長李玟表示，豔紅鹿子百合因為美麗， 所以在野地常招致有心人士的盜採，因而面臨生存危機。 在2017年臺灣維管束植物紅皮書名錄中， 豔紅鹿子百合被列為國家極危(NCR)類植物， 更顯現我們要復育保育它的重要性。農業局自2016年發起「 家家豔紅 戶戶百合」計畫、2017年打造「嶺腳豔百之路」、 2018年舉辦「平溪種豔紅 百合處處開」活動、2019年舉辦「守護在地峭壁精靈 平溪紫東社區復育豔紅鹿子百合」成果展， 今年8月23日在平溪紫東社區舉辦「花現豔百王」 分享豔紅鹿子百合復育成果，至今已種植將近8, 000株的豔紅鹿子百合，明年將預計種植約2,000株豔百，讓 新北能達到萬株綻放的成果。

農業局表示，豔紅鹿子百合在平溪的知名度已漸漸打開， 也有越來越多慕名而來的賞花客， 藉由這次活動把豔紅鹿子百合由平溪推廣至雙溪，開啟原生種「 豔紅鹿子百合」復育新里程碑，也讓雙溪能欣賞豔百之美。