新北「金包里慈護宮」臨時紅壇啟用 期待文化資產再現風華

創於清嘉14年（1809）， 為北海岸地區媽祖信仰中心的新北市歷史建築「金包里慈護宮」，今 (20)日舉行臨時紅壇啟用出火安座大典，以利後續將進行歷史建 築修復工程，提供信眾更舒適安全的參拜空間。

金包里慈護宮位於新北市金山區，俗稱「金包里媽祖廟」， 為北海岸地區媽祖信仰中心，於清嘉慶年間， 漁民在野柳海岸海蝕岩洞發現一尊約8吋金面小型媽祖神像， 地方百姓捐錢建廟，並塑造一尊媽祖做為紀念， 將原先漂流而來的媽祖神像放於大尊神像腹內，當地稱為「 開基二媽」。

新北市政府文化局長龔雅雯表示，慈護宮內仍保有同治十二年（18 73）到昭和年間歷次修繕的樑柱、對聯、題刻與牌匾等構件， 而廟宇正殿、三川殿亦於108年登錄新北市歷史建築。最特別的是 ，200多年來，金包里信徒承襲先民留下的習俗，每年農曆4月舉 行「金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」， 這項具傳統文化意義的祭典活動亦於107年登錄為新北市民俗，並 認定財團法人新北市金包里慈護宮為民俗保存者，故而慈護宮同時具 備有形及無形文化資產雙重身份。

民政局長柯慶忠表示， 財團法人新北市金包里慈護宮為本市登記在案之財團法人寺廟， 一直以來配合市府各項政策，如青春山海線， 率先完成中英雙語的籤詩，讓國際觀光客能入境隨俗了解臺灣宗教， 與市府共同辦理北海岸傳奇媽祖文化祭，每年皆有上萬人參與。

慈護宮建成已逾二百餘年，由於主殿結構遭白蟻蛀蝕，而亟待修繕， 故委託專業文資學者李乾朗教授擔任計畫主持人，擬訂修復或再利用 計畫，同時在文化局協助指導下，依據文化資產保存法於108年完 成審查作業。本次為利後續進行歷史建築修復工程， 廟方特別搭設臨時紅壇，將慈護宮內眾神明、文物、 辦公區移至臨時紅壇內。此次安座儀式是慈護宮百餘年來少見盛事， 故文化局與慈護宮合作，並持續在文資修復上，提供廟方輔導諮詢， 協助審查相關設計書圖，共同為推廣文資保存努力。

照片來源：新北市政府文化局提供

照片來源：新北市政府文化局提供