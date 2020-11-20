台北雙年展法國哲學家、策展人操刀　「你我不住在同一星球」揭政經環保面紗

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台北雙年展今(20)日於台北市立美術館正式開幕，長達五個月的展期聚集來自27國共57位藝術家，以「你我不住在同一星球」為題揭開序幕，著手探討經濟、政治、環保等時下議題。

「你我不住在同一星球」- 台北雙年展



展區（圖/台灣英文新聞）

第12屆台北雙年展由台北市立美術館（以下簡稱北美館）主辦，獲中國信託文教基金會主力贊助及瑞士盧瑪基金會（LUMA Foundation）贊助，20日開幕記者會上，館長林平、法國獨立策展人馬汀．圭納（Martin Guinard）及公眾計畫策展人林怡華（Eva Lin）皆出席，另外一位策展人法國哲學家布魯諾．拉圖（Bruno Latour）以視訊分享談話。

策展人指出， 人們對如何讓世界保持宜居的分歧日益擴大，這不僅因為彼此政治意見相左，更關鍵的原因在於對地球現況的認知似乎毫無共識。甚至有些人直到今天還認為世界是平的！人們彷彿各自立足於擁有不同特性和負載力的星球上，造成個人在感受、行動，以及預測未來時的歧異。

雙年展主題為「你我不住在同一星球上」（You and I Don’t Live on the Same Planet），企圖以星球的角度審視人們價值之間的差異及其所帶來的影響，並對當前持續緊張的地緣政治局勢和日益惡化的生態危機提出詰問。

雙年展將美術館視為一個模擬天體運動的「星象廳」，參展者將探索不同「星球」之間的引力，共分為五大展區：無視星球極限而堅持實行現代化的「全球化星球」（Planet GLOBALIZATION）；感到被全球化背叛而意圖築牆與外界隔絕的「維安星球」(Planet SECURITY)；少數特權人士想在火星定居以避開世界末日的「脫逃星球」(Planet ESCAPE)；無法負擔昂貴星際旅行轉而安身於形上學信念中、探討存有本質的「另類重力星球」 (Planet with ALTERNATIVE GRAVITY)； 以及關心氣候變遷並試圖調和經濟繁榮與星球負載之間平衡的「實地星球」（Planet TERRESTRIAL）。



北美館大廳費南多·帕馬裝置（圖/台灣英文新聞）



創作「用迷因治理」暗諷川普使用聲東擊西的手法，企圖掩蓋具迫害性的種族主義政令（圖/台灣英文新聞）

大廳入口處為墨西哥原住民藝術家費南多·帕馬（Fernando Palma）的機械獸裝置，透過感應裝置在場域穿梭移動，誘使觀者面對這些由電子材料與現成物所組成，在電力引動下呈現旺盛生命力的納瓦文化（Nahuas，墨西哥最大的原住民族群）塑像，體現納瓦人的傳統觀點。

特別提到，「全球化星球」對那些感到被現行經濟體系背叛的人來說似乎不太具有吸引力，他們反而認為應該於「維安星球」上躲在國家的高牆後方以求自保。星球的出現源自於如唐納．川普（Donald Trump）前首席策略長史蒂夫·班農（Steve Bannon）這樣的人物，他們在眾多紀錄片中操縱部分群眾的恐懼，讓那些希望建立共享世界的人們之間產生分裂。

「脫逃星球」探索少數特權人士的渴望，他們想要離開地球、殖民火星，或者深入地下建造碉堡以避開氣候變遷的影響。荷蘭藝術家范柯·荷瑞古拉芬（Femke Herregraven）以作品《腐敗的空氣──第六幕》（Corrupted Air–Act VI）邀請我們進入一個生存主義者的地下碉堡，一個假想在發生災難時可供躲避的「安全屋」。

此外，展覽期間，北美館將舉辦系列公眾計畫，如「協商劇場」台灣科技與社會研究學會的學者及五所大學的學生，藉由爭議中利害關係的角色扮演及代言等，詳情請前往官網查詢。