台北雙年展法國哲學家、策展人操刀　「你我不住在同一星球」揭政經環保面紗

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台北雙年展今(20)日於台北市立美術館正式開幕,長達五個月的展期聚集來自27國共57位藝術家,以「你我不住在同一星球」為題揭開序幕,著手探討經濟、政治、環保等時下議題。

「你我不住在同一星球」- 台北雙年展



展區(圖/台灣英文新聞)

第12屆台北雙年展由台北市立美術館(以下簡稱北美館)主辦,獲中國信託文教基金會主力贊助及瑞士盧瑪基金會(LUMA Foundation)贊助,20日開幕記者會上,館長林平、法國獨立策展人馬汀.圭納(Martin Guinard)及公眾計畫策展人林怡華(Eva Lin)皆出席,另外一位策展人法國哲學家布魯諾.拉圖(Bruno Latour)以視訊分享談話。

策展人指出, 人們對如何讓世界保持宜居的分歧日益擴大,這不僅因為彼此政治意見相左,更關鍵的原因在於對地球現況的認知似乎毫無共識。甚至有些人直到今天還認為世界是平的!人們彷彿各自立足於擁有不同特性和負載力的星球上,造成個人在感受、行動,以及預測未來時的歧異。

雙年展主題為「你我不住在同一星球上」(You and I Don’t Live on the Same Planet),企圖以星球的角度審視人們價值之間的差異及其所帶來的影響,並對當前持續緊張的地緣政治局勢和日益惡化的生態危機提出詰問。

雙年展將美術館視為一個模擬天體運動的「星象廳」,參展者將探索不同「星球」之間的引力,共分為五大展區:無視星球極限而堅持實行現代化的「全球化星球」(Planet GLOBALIZATION);感到被全球化背叛而意圖築牆與外界隔絕的「維安星球」(Planet SECURITY);少數特權人士想在火星定居以避開世界末日的「脫逃星球」(Planet ESCAPE);無法負擔昂貴星際旅行轉而安身於形上學信念中、探討存有本質的「另類重力星球」 (Planet with ALTERNATIVE GRAVITY); 以及關心氣候變遷並試圖調和經濟繁榮與星球負載之間平衡的「實地星球」(Planet TERRESTRIAL)。



北美館大廳費南多·帕馬裝置(圖/台灣英文新聞)



創作「用迷因治理」暗諷川普使用聲東擊西的手法,企圖掩蓋具迫害性的種族主義政令(圖/台灣英文新聞)

大廳入口處為墨西哥原住民藝術家費南多·帕馬(Fernando Palma)的機械獸裝置,透過感應裝置在場域穿梭移動,誘使觀者面對這些由電子材料與現成物所組成,在電力引動下呈現旺盛生命力的納瓦文化(Nahuas,墨西哥最大的原住民族群)塑像,體現納瓦人的傳統觀點。

特別提到,「全球化星球」對那些感到被現行經濟體系背叛的人來說似乎不太具有吸引力,他們反而認為應該於「維安星球」上躲在國家的高牆後方以求自保。星球的出現源自於如唐納.川普(Donald Trump)前首席策略長史蒂夫·班農(Steve Bannon)這樣的人物,他們在眾多紀錄片中操縱部分群眾的恐懼,讓那些希望建立共享世界的人們之間產生分裂。

「脫逃星球」探索少數特權人士的渴望,他們想要離開地球、殖民火星,或者深入地下建造碉堡以避開氣候變遷的影響。荷蘭藝術家范柯·荷瑞古拉芬(Femke Herregraven)以作品《腐敗的空氣──第六幕》(Corrupted Air–Act VI)邀請我們進入一個生存主義者的地下碉堡,一個假想在發生災難時可供躲避的「安全屋」。

此外,展覽期間,北美館將舉辦系列公眾計畫,如「協商劇場」台灣科技與社會研究學會的學者及五所大學的學生,藉由爭議中利害關係的角色扮演及代言等,詳情請前往官網查詢。