中華電信響應政府綠能政策 在雲林催生工業園區內第一座太陽能停車場

中華電信響應政府綠能政策並落實2025年非核家園理念， 呼應經濟部能源轉型太陽光電推動方案之「109年太陽光電6.5 GW達標計畫」，在劉建國立委爭取之下，打造工業園區內第一座兼 具發電及停車功能之太陽能停車場，今天正式啟用。

每年發電57.5萬度綠電，有效降低293公噸二氧化碳排放量， 約發揮30公頃造林效益

中華電信總經理郭水義指出，本太陽能停車場佔地2206坪， 每年可發電57.5萬度綠電， 每年有效降低293公噸二氧化碳排放量， 等同約發揮30公頃造林效益，並規劃200席停車位， 提供園區內周邊廠商員工便捷停車環境，滿足工業園區停車需求， 兼具環保及長期投資效益，未來將陸續引進智慧化停管設備及太陽能 LED導引停車燈，打造成為工業園區重要地標， 我要代表中華電信特別感謝劉建國立委的協助， 雲林縣政府及經濟部工業局的指導， 讓本座太陽光電停車場能夠順利完工啟用。

中華電信南區分公司總經理張義豐表示，台灣擁有充足的日照及厚實 的綠能產業，因此中華電信自2015年即全力發展太陽光電、 風力發電、沼氣發電等綠色再生能源，截至2020年10月止， 全國已建置450多個案場，總發電量超過270MW。 並與台電公司結合在彰濱工業區設置台灣單一最大的地面型太陽能電 廠，佔地140 公頃、裝置容量100MW，相當於28座棒球場面積， 設備與技術近九成都來自台灣供應鏈，每年可發1.4億度綠電， 可提供超過4萬個家庭用戶一整年的用電量，與政府一同打造低碳、 綠能、友善環境的幸福城市，善盡企業之社會責任。

中華電信雲林營運處總經理張文圖介紹， 中華電信整合運用資通訊及物聯網專長， 開發iEN綠能管理雲端監控平台介接太陽能電廠，提供案場即時資 訊掌握電站情況。 讓客戶透過網路即時輕鬆掌握太陽能發電系統的運轉資訊， 可快速診斷系統設備問題，以確保太陽能發電系統能發揮最大效益。 並提供跨電站的管理介面，電廠業者於平台上同時管理多個電站， 提供告警服務，可避免無法得知電廠設備故障造成異常損失，確保太 陽能電廠能永續運轉。

太陽能光電系統非常適合建置工業園區廠房屋頂， 兼具發電及降低室溫效果。國內各企業若有太陽能光電自建投資或出 租計畫，最值得信賴、最有保障的中華電信國家隊將全心全意為您規 劃服務。