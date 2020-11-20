【巴洛克式建築】台灣嘉義「民雄鬼屋」掛出售布條　每坪3.6萬詢問度高

嘉義縣民雄劉家古厝，也就是聞名全台的民雄鬼屋 (中央社) 嘉義縣民雄劉家古厝，也就是聞名全台的民雄鬼屋 (中央社)

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）嘉義縣民雄劉家古厝是聞名全台的「民雄鬼屋」，曾有電視台來此地取景拍攝連續劇。近來古厝門口懸掛出售布條，謝姓房仲昨(19日)表示，每坪開價新台幣3萬6000元，民眾詢問度高，多人評估中，也有住美國的台灣人詢問。

根據嘉義縣文化觀光局景點介紹，民雄劉家古厝位在民雄鄉義檢山墳場附近。主體建於1929年，古厝為3層樓巴洛克式風格建築，紅磚砌牆，華麗典雅，後來劉家人不知何故陸續遷出，年久失修，如今廣大庭院荒煙蔓草。當地靈異傳說不斷，為著名鬼屋之一。

中央社報導，民雄劉家古厝門口近來掛出房仲業者的出售布條，承辦的謝姓房仲業者也在臉書多個社團張貼「民雄劉家古厝建地，地坪375坪，單價每坪3萬6000 元。大坪數、低單價，既有景點好規劃」的售屋訊息，引發關注。

謝姓房仲業者指出，這次要出售的土地並非古厝全部土地，為古厝的右側土地，包含古厝建物主體的一部分，總價1350萬元，釋出出售訊息近3個月來，因名氣響亮，引起很多民眾詢問，不僅有多組客戶評估中，也有在議價，甚至有住在美國的台灣人特地透過友人詢問。

嘉義縣文化觀光局官網指出，「劉家古樓」所謂的靈異傳說，有各種版本。據古厝主人後代證實，古厝地處偏僻才遷居，因乏人整理，隨著歲月更替，荒煙蔓草，不料卻成為鄉野傳奇中的主角，變成了鬼屋。

民雄文教基金會曾計畫將劉家古厝整修設置木涼亭、咖啡座等休閒設施，後來部分劉家後代出現不同意見而終止。

圖/嘉義縣文化觀光局官網

圖/嘉義縣文化觀光局官網

圖/嘉義縣文化觀光局官網

劉家古樓 (民雄鬼屋) 側拍 (圖/嘉義縣民雄鄉公所)