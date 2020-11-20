Alexa
  1. 首頁
  2. 財經

【巴洛克式建築】台灣嘉義「民雄鬼屋」掛出售布條　每坪3.6萬詢問度高

嘉義民雄劉家古厝門口，近來有房仲業者掛起出售布條，承辦的謝姓房仲業者也在臉書多個社團張貼「民雄劉家古厝建地，地坪375坪，單價每坪3萬6000 元」等訊息。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/11/20 17:26
嘉義縣民雄劉家古厝，也就是聞名全台的民雄鬼屋 (中央社)

嘉義縣民雄劉家古厝，也就是聞名全台的民雄鬼屋 (中央社)

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）嘉義縣民雄劉家古厝是聞名全台的「民雄鬼屋」，曾有電視台來此地取景拍攝連續劇。近來古厝門口懸掛出售布條，謝姓房仲昨(19日)表示，每坪開價新台幣3萬6000元，民眾詢問度高，多人評估中，也有住美國的台灣人詢問。

根據嘉義縣文化觀光局景點介紹，民雄劉家古厝位在民雄鄉義檢山墳場附近。主體建於1929年，古厝為3層樓巴洛克式風格建築，紅磚砌牆，華麗典雅，後來劉家人不知何故陸續遷出，年久失修，如今廣大庭院荒煙蔓草。當地靈異傳說不斷，為著名鬼屋之一。

中央社報導，民雄劉家古厝門口近來掛出房仲業者的出售布條，承辦的謝姓房仲業者也在臉書多個社團張貼「民雄劉家古厝建地，地坪375坪，單價每坪3萬6000 元。大坪數、低單價，既有景點好規劃」的售屋訊息，引發關注。

謝姓房仲業者指出，這次要出售的土地並非古厝全部土地，為古厝的右側土地，包含古厝建物主體的一部分，總價1350萬元，釋出出售訊息近3個月來，因名氣響亮，引起很多民眾詢問，不僅有多組客戶評估中，也有在議價，甚至有住在美國的台灣人特地透過友人詢問。

嘉義縣文化觀光局官網指出，「劉家古樓」所謂的靈異傳說，有各種版本。據古厝主人後代證實，古厝地處偏僻才遷居，因乏人整理，隨著歲月更替，荒煙蔓草，不料卻成為鄉野傳奇中的主角，變成了鬼屋。

這邊靈異傳說不斷，而起源眾說紛紜。日治時期，該豪宅曾遭美軍掃射，二戰後又供士兵居住，後來軍隊撤走，由於沒水沒電，窗戶通風不佳，一直沒有人居住，而部隊居住期間，由於偶爾傳出槍聲，有人說是因為阿兵哥思鄉心切而想不開自殺，鬼屋之說於是不脛而走。至於民間傳說則穿鑿男女情愛，盛傳女主人因懷疑婢女與男主人私通，憤而逼婢女投井自殺，每到深夜，鬼屋即傳出奇怪聲響，許多繪聲繪影的傳聞乃流傳開來。

(嘉義縣文化觀光局)

民雄文教基金會曾計畫將劉家古厝整修設置木涼亭、咖啡座等休閒設施，後來部分劉家後代出現不同意見而終止。

【巴洛克式建築】台灣嘉義「民雄鬼屋」掛出售布條　每坪3.6萬詢問度高

圖/嘉義縣文化觀光局官網

【巴洛克式建築】台灣嘉義「民雄鬼屋」掛出售布條　每坪3.6萬詢問度高

圖/嘉義縣文化觀光局官網

【巴洛克式建築】台灣嘉義「民雄鬼屋」掛出售布條　每坪3.6萬詢問度高圖/嘉義縣文化觀光局官網

【巴洛克式建築】台灣嘉義「民雄鬼屋」掛出售布條　每坪3.6萬詢問度高劉家古樓 (民雄鬼屋) 側拍 (圖/嘉義縣民雄鄉公所)

嘉義
劉家古厝
民雄鬼屋
出售
仲介
傳說
巴洛克

相關新聞

【防堵新冠肺炎侵台】印尼移工確診多　11/20採集中檢疫　暫緩4家印尼公司仲介
【防堵新冠肺炎侵台】印尼移工確診多　11/20採集中檢疫　暫緩4家印尼公司仲介
2020/11/18 16:30
嘉義市立美術館開幕式　台灣古董車協會50輛經典名車共襄盛舉
嘉義市立美術館開幕式　台灣古董車協會50輛經典名車共襄盛舉
2020/11/09 17:26
台灣勞動部最新移工人力仲介評鑑出爐 教你找到心儀仲介
台灣勞動部最新移工人力仲介評鑑出爐 教你找到心儀仲介
2020/11/03 10:17
［快訊］台灣鐵路傳死傷事故　嘉義往返南靖站一度單線通車
［快訊］台灣鐵路傳死傷事故　嘉義往返南靖站一度單線通車
2020/10/24 13:53
體驗鄒族之美 台灣阿里山愛玉季9日登場
體驗鄒族之美 台灣阿里山愛玉季9日登場
2020/10/08 15:25