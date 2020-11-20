台灣勞動部：雇主轉換移工需依辦理登記 違者最高吃30萬元罰鍰

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為保障移工轉換雇主權益，移工如經勞動部廢止聘僱許可或不予核發聘僱許可函，且具有不可歸責事由，雇主應於勞動部的廢止移工聘僱許可，或不予核發移工聘僱許可函送達後，在規定期限內，為移工至當地公立就業服務機構辦理轉換雇主的登記，以使移工能順利轉換雇主

勞動部表示，雇主應於收到廢止或不予核發聘僱許可函後，依勞動部所規定的期限內，至當地公立就業服務機構辦理移工的轉換雇主登記，至於移工的轉換雇主期間則為自辦理登記的隔日起起算60日。

勞動部表示，移工如果有符合可以延長轉換期限的事由，得在公告轉換期限屆滿前14日內向勞動部申請延長轉換雇主期間，次數則以1次為限。

勞動部提醒，雇主如未在規定的期限內，至當地公立就業服務機構為移工辦理轉換雇主登記，致移工未能於轉換期間內順利由新雇主接續聘僱，地方政府將依就業服務法規定處雇主新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，勞動部並將廢止招募許可及聘僱許可，及管制後續移工的申請。

勞動部說明，雇主如有繼續聘僱移工的需要，但移工要求辦理轉換雇主，雇主可以先向勞動部申請移工暫不廢止聘僱許可轉換雇主，經勞動部同意後，雇主就可為移工向當地公立就業服務機構辦理轉換雇主登記。

雇主辦理轉換登記完成後，移工如無正當理由未依規定出席協調會，或公告的轉換期限屆滿未有新雇主接續聘僱移工，經公立就業服務機構發函請移工限期離境，雇主應於該函規定的期限內為移工辦理出國手續。