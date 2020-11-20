【另類黃衫軍】泰國反示威新面孔 「黃色小鴨」大軍出動

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）泰國學運浪潮不止，憲改一波三折，而最新被推上這波反動浪尖的，竟然是橡皮「黃色小鴨」大軍。

泰國國會17、18日就多項修憲案進行辯論表決，學運派支持的公民團體iLaw提案卻在一讀就遭否決，意味至高無上的泰國王權未來恐難撼動。《衛報》報導，民運份子17日試圖集結國會外，卻遭遇警方以高壓水柱、催淚彈強力鎮壓，而就在此時，一隻隻黃色小鴨意外成了對抗警方的「超級英雄」。

黃色小鴨軍團原是示威者欲以水路抵達國會的道具，被戲稱是唯一能突破重圍的方式，卻在混亂的對峙場景中，成了抵禦水炮的「盾牌」。戰到傷痕累累的小鴨照片，也開始在社群網體瘋傳，儼然是反示威新標誌。示威前輩、香港民運份子黃之鋒就在推特發文相挺，「橡皮鴨萬歲」（Long live the rubber ducks）。

長期研究泰國政治的澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）研究員Tracy Beattie表示，泰國年輕社運人士素以創意與幽默聞名。這次把腦筋動到橡皮鴨身上，不只是相中其可愛造型，同時也欲凸顯當前渾沌局勢的可笑與荒謬。

人權觀察（Human Rights Watch）組織對警力過當表達關切，批評警方使用了含有紫色顏料與催淚彈化學藥劑的水柱。另一方面，泰國警方否認曾對民眾使用橡膠子彈，至少55人在抗議中受傷。



黃色小鴨成泰國反示威新標誌（圖／AP）



黃色小鴨成泰國反示威新標誌（圖／AP）



黃色小鴨成泰國反示威新標誌（圖／黃之鋒推特）