【不出國也很有fu】台灣奇美博物館「聖誕週末」將登場　免費贈送獨家口罩、首度推出戶外電影

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 備受期待的南台灣盛事「奇美聖誕週末」又來了！奇美博物館將於12/12起連續兩個星期六日舉辦「聖誕週末」活動，除了有民眾最愛的聖誕市集、聖誕舞會、幸福聖誕樹、音樂饗宴、舞蹈表演、主題展覽等豐富內容，更首度推出「戶外聖誕電影」、「希望小提琴主題限定展」等。此外，因應疫情，憑活動票券就送獨家特製的醫療級聖誕口罩。12歲以下兒童免費入場。讓民眾不用出國也能感受經典佳節的氣氛。

圖/奇美博物館官網

幸福聖誕樹 本周率先亮相

每年吸引大批民眾拍照打卡的幸福聖誕樹，本週已率先亮相，13公尺高的聖誕樹在博物館歐風建築的映襯下更顯浪漫經典，聖誕樹頂端閃耀著一顆「伯利恆之星」，象徵希望與祝福，綠色樹身繞了一圈圈金色蔥花裝飾，搭配繽紛亮麗的彩球，營造溫馨幸福感，自即日起展出至明年1/5，每日17:30至22:00點燈。

2020年全球受疫情影響甚鉅，民眾無法出國旅遊散心。奇美博物館今年「聖誕週末」特別以「聖誕老公公來了」為主題，透過聖誕老公公的溫暖形象傳遞「希望」的力量，讓民眾不用出國就能感受置身歐美的過節情境，擁有一個幸福難忘的聖誕體驗。

兩款獨家設計 醫療級口罩

為了落實防疫措施，館方與口罩國家隊台南在地廠商「康那香」攜手合作，推出兩款獨家設計的醫療級口罩，口罩樣式以聖誕色系搭配當期特展「紙上奇蹟2－無所不彈」的摺紙線條與幾何元素，看起來極富節慶感，民眾只要持本次活動票券皆可兌換乙份，週六、週日將發送不同款式，數量有限送完為止。

奇美博物館表示，今年「聖誕週末」除保留過往最受歡迎的內容，同時推出許多全新企劃，要帶給民眾滿滿的幸福正能量。

首度規劃「戶外聖誕電影」

例如首度規劃「戶外聖誕電影」，邀請民眾在充滿西洋美學氣息的園區，以最舒服的姿態坐臥在草地上，輕鬆歡樂地欣賞「冰雪奇緣」、「巧克力冒險工廠」、「西雅圖夜未眠」等讓人一再回味的經典好劇。



在表演節目部分，共有20場音樂與舞蹈演出輪番登場，「聖誕舞蹈表演」主打Swing與街舞；「精緻音樂饗宴」匯集弦樂、管樂、爵士樂等多元曲風，活動首日更祭出台灣第一代管風琴「現聲」演奏。

擁有約140年歷史的「威爾遜管風琴」為最早來臺的兩座管風琴之一，1964年由美國海軍運送來臺，安置於臺南神學院，後由奇美修復保存，目前於奇美博物館展出，此次將首度在博物館公開演奏，重現其莊嚴神聖的昔日風華。

希望小提琴主題展 分享艱難環境下最動人故事

活動期間館內常設展與特展皆可自由參觀。配合「希望」主軸，常設展首度舉辦「希望小提琴」主題限定展，三把小提琴分別是三位製琴主在一戰壕溝裡、德國納粹迫害下與白色恐怖綠島監禁時所製作的作品，陪伴製琴主度過人生最艱難的時刻。另推薦多件希望主題藝術作品，每一件都有著動人的故事與永不放棄的精神。

此外，全新特展「紙上奇蹟2－無所不彈」集結國內外8組藝術家的精采紙藝創作，大小朋友還能在這裡DIY製作聖誕立體卡片。

聖誕舞會、聖誕市集經典再現

去年(2019) 獲得極大迴響的聖誕舞會今年將再度登場，由聖誕老公公與他的好朋友們帶領民眾歡樂共舞、盡情拍照。歡迎男女老少裝扮屬於自己的聖誕造型，前來感受舞會的浪漫情調。

至於詢問度最高的「聖誕市集」將集結80個風格攤位，包括聖誕美食熱可可、熱紅酒、肉桂捲、窯烤PIZZA等。現場還有小朋友最愛的許願樹、旋轉木馬、聖誕燈光秀等。

小朋友一起來玩！12歲以下兒童免費入場

奇美博物館「聖誕週末」將於12/12（六）、12/13（日）、12/19（六）、12/20（日）每天14:00至22:00展開，範圍包括戶外園區及館內展廳，凡入園即需購票，預售票250元，即日起於ibon售票系統開賣；活動現場票300元，12歲以下持有效證件可免費入場。

詳情請洽奇美博物館臉書或官網。

圖/奇美博物館官網