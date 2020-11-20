【第四波新冠疫情爆發】　香港下週一起國小低年級生停課14天

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）香港新冠肺炎疫情惡化，全港至今累計5518例確診。食物及衛生局局長陳肇始今（20）日中午在記者會宣布，下週一（23日）起小學一至三年級學生自暫停面對面授課14天，至於早已停課的幼兒園和幼兒中心則將繼續暫停上課至12月6日。

香港今日新增26例新冠肺炎確診，其中高達21例為本土病例，以及多例感染源不明個案，同時也爆出多起群聚感染，包含Staycation（留在家中或居住地進行休閒活動）和舞蹈室群聚，當中涉及計程車司機和家庭主婦。另外，今日另有超過30例初步確診。

香港01報導，因應疫情最新發展，陳肇始宣布，下週一（23日）小學一年級至三年級將暫停面對面授課14天，而早已停課的幼稚園及幼兒中心則將繼續暫停上課至下月6日。

當局也將落實強制檢測3類族群之人士，包含有症狀之人士、計程車司機及養老院員工。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，目前第四波疫情似乎已開始，今波疫情相信由尼泊爾輸入，與前三波一樣是境外移入，反應邊境防疫控制方面有漏洞。

他指，要應對相關方法有兩個方法，包括延長檢疫期，強制檢疫者完成14天酒店檢疫後，再加為期7天的家居強制檢疫，然後再第20日再做深喉唾液測試，確保陰性後才能解除檢疫；同時要考慮是否完全停飛病毒高危地區航班，但認為該作法不人道。他又認為，是時候考慮啟動強制檢測所有症狀人士，強調與人權及政治無關。