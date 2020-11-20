【強強滾】台灣好市多台中第2分店開幕、人潮爆多　標價158萬遊艇•數十萬名牌包搶手

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）好市多（Costco）北台中店今天(20日) 開幕，台中市政府交通局事先管制周邊道路交通，上午10時後，現場就有工作人員提醒進賣場要等2小時，而限定商品遊艇及愛馬仕名牌包都售出。

好市多（Costco）在台中市的第2家店北台中店20日上午開幕，大批車輛與人潮湧入，場外進行交通管制。中央社

Costco在台中的第2家店上午8時30分開幕，交通局雖呼籲民眾多利用捷運綠線，但開車民眾仍較多，一開幕就吸引大批人潮，排隊人龍不見盡頭。由於人潮實在太多，上午10時後，現場就有工作人員持看板提醒民眾，要排2小時才能進場。

許多消費者一早排隊，鎖定北台中店獨家或限定優惠商品，如鋼鐵人積木公仔、iPhone 12與任天堂Switch都是搶購目標，其中iPhone 12不到2小時就賣完。

此外，北台中店獨家商品、售價近新台幣158萬元波蘭製7人座動力遊艇賣出2艘，而售價近60萬元愛馬仕凱莉包、售價近10萬元香奈兒名牌包也賣出，另售價79 萬餘元SUZUKI百年紀念塗裝重型機車都在開幕後不久賣出。

交通局管制敦富路等周邊道路交通，包括將敦富路（敦富六街到松竹路段）東側車格改劃黃線，並將敦富路車道調整為單向兩車道，增加汽車通行空間。

為避免開幕期間車流壅塞路口，交通局長葉昭甫提醒民眾，禁松竹路雙向左轉，進場車輛須改從松竹路右轉到南興路沿軍福十九路，再接敦富路往北排隊進賣場。