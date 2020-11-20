印尼舞劇「阿周那」打頭陣！ 在台灣新住民與新二代演繹東南亞魅力

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）由文化部指導、國立臺南生活美學館主辦的「新住民文化培力暨國際藝術巡迴展演計畫」，109至110年以東南亞民間傳奇故事為主題，用「東南亞魅臺灣」意象貫穿計畫主軸，陸續辦理東南亞文化藝術論壇、民間傳奇故事體驗工作坊、印尼及泰國繪本工作坊、印尼峇里島雷貢舞培訓等系列活動。

文化部表示，11月14日上午的開幕式，有來自大港國小新住民學習中心、臺南市新住民關懷服務協會、麗麗微沙雅休閒發展協會的許多新住民朋友共襄盛舉。

開幕式重頭戲由本次印尼雷貢舞培訓學員演出峇里島舞劇－Arjuna Tapa阿周那受試。舞劇中出現各種不同的角色、劇情，將引領觀眾一同跟著主角「阿周那」經歷一場奇幻的冒險。

在印尼舞蹈家Ni Nyoman Somawati老師的帶領下，為期六週的培訓「享受」雷貢舞帶來的樂趣。

許多新住民學員，來自印尼的陳慧慧與韋莉莉、來自越南的黃氏艷、來自泰國的張喜緣，上臺表達她們對於學習舞蹈不分國家一起努力的感動，以及很高興有機會參與藝文表演活動，最後分享的印尼新住民郭芝余，不僅帶著兒子女兒一同表演，更以一口流利臺語發表感言。

印尼新住民學員韋莉莉（圖/ 文化部提供）

文化部表示，繪本工作坊分為印尼及泰國兩階段，由插畫家朱勵雯老師、印尼語言指導洪晶晶老師，向大家介紹印尼「克力斯劍」的傳說故事；幼教專家林書婷老師、泰國語言指導李敏玉老師，分享泰國拉瑪堅中神猴哈努曼與金魚公主的傳說愛情故事，並將學員自製的繪本搜集起來一同展出。

傳奇故事體驗工作坊共有四項主題，分別為泰國拉瑪堅、越南雄王、印尼爪哇土地神與蘭嶼達悟族飛魚。其中為了落實新住民文化培力的精神，特地與嘉義水上國小、美濃社區進行合作，由身體閱讀專家洪瓊君老師帶著水上國小的孩子一同進入拉瑪堅的故事繪製角色臉譜。

越南新住民阮氏蓓在美濃社區分享越南雄王的傳說故事，帶大家動手製作可愛的越南粽子模型。

印尼傳說體驗製作了傳統的印尼捲軸畫Wayang ​Beber，蘭嶼達悟族飛魚故事則是畫出自己心目中的拼板舟。

文化部表示，培力成果將於11月14日至12月13日的小型成果發表展中呈現，東南亞文化工作坊，不僅讓參與民眾瞭解各個國家的民間傳奇故事，也透過相關製作物的實地體驗，讓民眾更加了解東南亞各國及臺灣的多元文化。