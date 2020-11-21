〈時評〉給不予中天新聞台換照的台灣NCC按個讚！

國家通訊傳播委員會（NCC）18日討論中天新聞台換照 案，最後做出不予換照決議，並於下午舉行記者會，由 主委陳耀祥（右）對外說明換照審... 國家通訊傳播委員會（NCC）18日討論中天新聞台換照 案，最後做出不予換照決議，並於下午舉行記者會，由 主委陳耀祥（右）對外說明換照審查的決議過程。這是 NCC自2006年成立以來，首度對新聞台做出不予換照的 決議。 中央社記者吳家昇攝 109年11月18日 (來源 中央社)

11月18日，NCC以7：0一致決議，中天新聞台期滿後不予換照！昔日充當獨裁統治者箝制言論自由的打手、今天甘為紅色共產中國的代言人，想把新聞自由、言論自由無限上綱，甚至還敢厚顏無恥到抬出鄭南榕的「爭取百分之百的言論自由」當擋箭牌的有心人士，這次總算踢到鐵板、狠狠吃了一頓閉門羹！

其實，這些人最讓人看不起的地方，是有百分之百正規的新聞自由與言論自由不夠，還要有製造假新聞（如虛擬報導馬英九總統2006訪日時見到安倍）、假民調以造神的自由，還要有胡說八道、為匪宣傳（媒體當年最喜歡給反中國國民黨者戴的紅帽子）的自由，以及在台灣發行的報紙如人民日報台灣版、在台灣播報的電視新聞台如中國中央電視台傳聲筒的自由！

電視新聞台頻道，是公共財的一環，是不容浪費的社會資源。NCC讓與台灣水土不服的中天新聞台下架，吾人要給NCC按個讚！

至於中天方面出現「台灣不能只有一種聲音」的反彈「聲音」，是耶？非耶？名嘴們在三立、民視的本土愛台、理性批判聲音，跟在T台醜化台灣、潑婦罵街（或紅衛兵）式的聲音，是同一種聲音嗎？又有那一種聲音被摀嘴了？

要說的是：某些特定媒體習慣性、明目張膽的假新聞、假民調、盲目造神、為匪宣傳，不是無意，而是故意！不是異議的聲音，而是噪音！這樣的第四權，提供的不是客觀的評論、不是當民眾的喉舌，而是打著新聞自由的旗幟在踐踏毀滅自由，在洗視聽者的腦，是社會無法無天的亂源！

一言以蔽之，如果言論自由、新聞自由，可以詮釋成無條件容許個人、媒體愛怎麽說就可以怎麽說、愛怎麽製造新聞就可以怎麽製造新聞，那真的就是：自由、自由，多少罪惡假汝之名以行了！

（作者為新竹教育大學退休副教授）